تردد باقة قنوات شوتايم SHOWTIME الجديد على النايل سات 2020

نعرض عليكم تردد باقة قنوات شوتايم الجديدة على النايل سات، وهي أحدي القنوات الفضائية الجديدة التي انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية، وهي 6 قنوات فضائية متخصصة في بث وتقديم باقة من أفضل أعمال الدراما والمسلسلات العربية والمسرحيات والأفلام دون أي إعلانات.

وتتميز شبكة قنوات شوتايم بأنها مجانية تبث دون أي اشتراكات أو تشفير وتضم شوتايم مسلسلات، شوتايم أفلام، شوتايم دراما، شوتايم سينما، شوتايم كوميدي، وشوتايم فيلم.

وتحرص شبكة القنوات على تقديم محتوي يناسب جميع أفراد الأسرة المصرية والعربية، ويمكن الحصول عليها بعد ضبط معلوماتها الموجودة بالجدول أدناه على جهاز الاستقبال الخاص بكم.