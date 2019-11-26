تردد قناة ستارت برو Start Pro على النايل سات 2020

انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية قناة فضائية جديدة تحمل اسم ستارت برو Start Pro، وتقوم ببث وتقديم باقة من أجدد المسلسلات العربية والتركية والهندية والكورية على مدار ساعات اليوم، بالإضافة إلى باقة من أفضل الأفلام العربية الجديدة.

وتتميز القناة بوضوح شاشتها وبأنها تبث محتواها بتقنية عالية وصورة رائعة، بالإضافة إلى كفاءة وجودة صوتها، وهي قناة مجانية تبث مجانا من خلال القمر الصناعي النايل سات.

وكشفت القناة عن عرض العديد من المسلسلات العربية دون أي فواصل إعلانية كغيرها من القنوات، وتعتبر أولي قنوات شبكة ستارت الجديدة المقرر انطلاقها خلال الفترة القادمة وستقوم بإذاعة العديد من أفلام الأنمي والكرتون للأطفال والصغار.