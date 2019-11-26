تردد قناة العربي 2019 على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية 2019

ننشر لكم تردد قناة العربي الجديد على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري، وهي أحدي القنوات العربية المنوعة التي تقوم بعرض وتقديم باقة من البرامج المختلفة والمتنوعة؛ حيث تتنوع مجالات برامجها فلا تقتصر على نوع معين من البرامج.

وتقوم قناة العربي ببث العديد من البرامج الرياضية والترفيهية والاجتماعية والسياسية والإخبارية، وتبث بتقنية عالية جدا دون انقطاع أو تشويش أو توقف، فهي قناة مجانية تبث مجانا دون أي اشتراكات.

وتهدف القناة إلى تقديم محتوي هادف وتسعى إلى التطوير الثقافي والذهني لمتابعيها والنهضة بالشعوب العربية.

تأسست القناة في عام 2015 ويقع مقرها الرئيسي في لندن وتمتلك مكتب في جميع الدول العربية والأجنبية.