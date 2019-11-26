ننشر لسيادتكم تردد قناة بطوط كيدز 2019 على النايل سات، والتي تعتبر أحدي القنوات المتخصصة في بث وتقديم باقة من أفضل أفلام الكرتون والأنمي التي يفضلها الصغار، وبالرغم من تنوع وكثرة القنوات المتخصصة في بث برامج الأطفال وأفلام الديزني والكرتون، إلا أن قناة بطوط تعتبر هي الأشهر على الإطلاق.

وتقوم القناة بتقديم العديد من الأعمال التعليمية الترفيهية، التي تساعد الصغار على التعلم بطرق مسلية وتجذبهم وتسعى إلى تنمية عقولهم واكتساب المعلومات المقدمة في صورة برامج ترفيهية.

وبالرغم من أن القناة ظهرت منذ فترة وجيزة إلا أنها حققت نجاح باهر ونجحت في الوصول إلى العديد من البيوت العربية والمصرية وتمتلك جمهور في كل مكان في الوطن العربي.