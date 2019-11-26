تردد قناة إم بي سي مصر 2 الجديد على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية 2019

تردد قناة إم بي سي مصر 2 الجديد على جميع الأقمار الصناعية، والتي تعتبر أحدي القنوات التابعة لشبكة قنوات إم بي سي الفضائية MBC والتي تتميز بشهرتها الكبيرة ومحتواها المتميز والمتنوع، وهي قناة متنوعة ودائمة تحرص على تقديم كل ما هو جديد ويتنوع محتواها بين البرامج والمسلسلات الجديدة والحصرية.

وتقوم قناة MBC MASR2 ببث محتواها على مدار ساعات اليوم دون تشويش أو توقف، فهي قناة مجانية تبث طوال ساعات اليوم بشكل مجاني دون أي اشتراكات أو تشفير.

وتتنوع برامجها بين السياسية والدينية والترفيهية والثقافية والاجتماعية، فضلا عن باقة من أجدد الأفلام والمسلسلات العربية، وانطلقت عام 2014 ومنذ ذلك الوقت وحققت شهرة عالية ونجاح باهر.