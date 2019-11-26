تردد قناة روتانا كلاسيك الجديد على النايل سات وعرب سات

نعرض عليكم تردد قناة روتانا كلاسيك الجديد على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري، وتعتبر أحدي القنوات السعودية التي تهتم بعرض التراث القديم من أفلام وحفلات مجانا دون أي اشتراكات شهرية أو تشفير كغيرها من القنوات الأخري.

وتقوم القناة ببث محتواها على مدار ساعات اليوم دون توقف أو انقطاع، وهي أحدي القنوات التابعة لشبكة قنوات روتانا، وانطلقت عام 2012 ومنذ تلك الفترة وحتى وقتنا الراهن تمكنت من تحقيق نجاح وشهرة كبيرة في مصر والوطن العربي.

وكان قد تم إجراء بعض التغييرات على تردد قناة روتانا كلاسيك على الأقمار الصناعية التي تبث من خلالها، رغبة في زيادة قوة إشارات البث الحي ومشاهدة القناة دون انقطاع أو تشويش.