Tunisia sport تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية إحداثيات نوفمبر 2019 على نايل سات عرب سات هوت بيرد...

مع تزايد البحث عن تردد قناة التونسية الرياضية Tunisia sport الجديد على نايل سات وعرب سات والقمر الأوروبي هوت بيرد، والتي يتم تصنيفها على أنها القناة الرياضية الأولى بدولة تونس، وذلك يرجع لما تقدمة قناة تونس الرياضية من محتوى إعلامي رياضي من طراز فريد، ومع تعاظم البحث عن تردد قناة التونسية الرياضية Tunisia sport فقد قررنا إعداد هذا التقرير الشامل عن جميع ترددات قناة تونس الرياضية على جميع الأقمار الصناعية.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة الوطنية التونسية الرياضية من أعرق القنوات الرياضية بالوطن العربي، ويغطى بث قناة تونس الرياضية جميع البلدان العربية ومنطقة جنوب أوروبا وغرب أفريقيا، وذلك بفضل بثها على العديد من الأقمار الصناعية، فقناة التونسية الرياضية من القنوات المجانية والمفتوحة والتي يمكن مشاهدة البث المباشر للقناة بدون تشفير.

تردد القناة التونسية الوطنية Tunisia sport على النايل سات

وتتميز قناة الوطنية التونسية الرياضية بمحتوى إعلامي احترافي، وذلك بفضل الاستوديوهات التحليلية التي يقدمها كوكبة من الإعلاميين الرياضيين ونجوم الرياضة أصحاب الشعبية الجارفة بالوطن العربي، كما أن القناة تبث محتواها الرياضي طوال اليوم بدون توقف أو انقطاع على مدار الساعة، ويمكن استقبال إشارة البث لقناة الوطنية التونسية الرياضية من خلال جداول الترددات المرفقة بهذا التقرير.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ النايل سات Nile Sat 7W 10795 27500 عمودي (V)

تردد القناة التونسية الوطنية الرياضية Tunisia sport

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ عرب سات Badr Sat 26E 12643 27500 أفقي (H) 5/6 هوت بيرد Hotbird 13E 12149 27500 عمودي (V) 5/6 يوتلسات Eutelsat 7.3W 11657 27500 عمودي (V) 5/6

تردد قناة تونس الوطنية على نايل سات

القناة التردد معدل الترميز قناة تونس الوطنية

10795 رأسي 27500

تردد قناة تونس الوطنية Tunisia sport على هوتبيرد