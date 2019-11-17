LIVEتردد القنوات الرياضية المفتوحة المجانية ⚽الناقلة لمباريات دوري ابطال افريقيا دون تشفير مباشر كأس...

نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا عرب فور نيوز تردد العديد من القنوات الرياضية المفتوحة بشكل مجاني والتي تنقل العديد من المباريات الرياضية العالمية في الكثير من أنواع الرياضة المختلفة بشكل مجاني عبر العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، ويمكنكم الآن من خلال هذا الموضوع معرفة العديد من الترددات المختلفة الخاصة بقنوات الرياضة ،والتي أصبحت أنواع كثيرة جدا من الرياضات المختلفة الآن فلم يعد الأمر مقتصر على رياضة كرة القدم، واليكم العديد من الجدول المختلفة الخاصة بترددات القنوات الرياضية والتي يمكن تنصيبها بمنتهي السهولة في دقائق بسيطة فقط.

تردد القنوات الناقلة لكافة الدوريات العالمية 2019 الدوري الإنجليزي و الدوري الاسباني وكاس آسيا 2019

اليكم عدد من الترددات الخاصة بالقنوات المفتوحة الناقلة لكافة مباريات كأس اسيا 2019 وذلك على القمر الالماني ASTRA، وسنوافيكم بباقي القنوات المفتوحة الناقلة للمباريات أولا بأول من خلال موقعنا عرب فور نيوز الآن، حيث يمكنكم مشاهدة مباريات كأس اسيا 2019 الآن.

تردد القنوات الناقلة لمباريات 2018 على قمر استرا سات ASTRA 19.2°E القناة التردد DAS ERSTE HD H 11494 22000 ONE HD 11053h H 22000 ZDF HD 11362 H 22000 ZDFinfo HD 11347 V 22000 DAS ERSTE SD 11836 H 27500 ONE SD 10744 H 22000 ZDFSD 11954 H 27500 ZDFinfo SD 11954 H 27500

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تردد قناة TRT التركية الناقلة لمباريات 2019

أيضا أعلنت القنوات التركية الأشهر على الإطلاق TRT أنها ستبث مباريات الدوري الإنجليزي 2019 ،على معظم القنوات التابعة لها ويمكن تنصيب تردد قنوات تي آر تي المختلفة الآن بكل سهولة ومتابعة المباريات بشكل مجاني.

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تردد قناة TRT على القمر ترك سات التردد معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N القمر أفقي 11096 3/4 30000 Türksat 3A 42°E أفقي 11919 3/4 24444 Türksat 2A 42°E أفقي 11041 3/4 8400 Türksat 3A 42°E

تردد قناة ZDF الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي 2019

أعلنت القنوات الألمانية ZDF عن بثها لمباريات 2019 بشكل مجاني عبر القمر الألماني أسترا فقط ، وسيكون البث مجاني لقناة ZDF وقناة ARD.

تردد قناة ZDF على القمر أسترا التردد معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N القمر أفقي 11494 3/4 22000 Astra 19.2°e أفقي 11362 3/4 22000 Astra 19.2°e أفقي 11836 3/4 27500 Astra 19.2°e أفقي 11954 3/4 27500 Astra 19.2°e



تردد قناة الراي الإيطالية “RAI” الناقلة لمباريات الدوري الأسباني 2019

تقوم مجموعة قنوات RAI الايطالية ببث مباريات 2019 كما أعلنت من قبل وإلى الآن يمكن تنصيب تردد قناة RAI من خلال القمر الصناعي هوتبيرد دون أي تشفير.