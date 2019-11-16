“أحدث” تردد قناة بي إن سبورت “bein sports” المفتوحة على القمر الصناعي النايل...

قناة بي إن سبورت المفتوحة”bein sports” على القمر الصناعي النايل سات، من مجموعة قنوات بي إن سبورت العالمية، المالكة لحقوق بث معظم الأحداث الرياضية، في مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتبر قناة بي إن سبورت المفتوحة من أهم القنوات الرياضية، التي تقوم من وقت لأخر ببث كبري المناسبات والفاعليات الرياضية.

أحدث تردد لقناة “بي إن سبورت ” المفتوحة، نقدم لكم اليوم أحدث تردد لقناة “بي إن سبورت المفتوحة”، لوضعها في مقدمة القنوات المفضلة لديكم لمتابعة أخبار أهم البطولات والمسابقات على الساحة الرياضية، نظراً لقيام القناة بتقديم متابعات متميزة لعدد من الفاعليات الرياضية الهامة، مما جعلها ذات شهرة عالية على مستوي دول العالم.

مباريات اليوم

قبرص/ إسكتلندا “تصفيات أمم أوروبا” الساعة 4 عصراً الجولة التاسعة سلوفينيا/ لاتفيا “تصفيات أمم أوروبا” الساعة 7 مساءً الجولة التاسعة روسيا/ بلجيكا “تصفيات أمم أوروبا” الساعة 7 مساءً الجولة التاسعة سان مارينو/ كازاخستان “تصفيات أمم أوروبا” الساعة 7 مساءً الجولة التاسعة إذربيجان/ ويلز “تصفيات أمم أوروبا” الساعة 7 مساءً الجولة التاسعة النمسا/ مقدونيا “تصفيات أمم أوروبا” الساعة 9,45 مساءً الجولة التاسعة كرواتيا/ سلوفاكيا “تصفيات أمم أوروبا” الساعة 9,45 مساءً الجولة التاسعة إيرلندا الشمالية/ هولندا “تصفيات أمم أوروبا” الساعة 9,45 مساءً الجولة التاسعة المانيا/ روسيا البيضاء “تصفيات أمم أوروبا” الساعة 9,45 مساءً الجولة التاسعة اسرائيل/ بولندا “تصفيات أمم أوروبا” الساعة 9,45 مساءً الجولة التاسعة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11055 H 27500 النايل سات

أهم برامج قناة بي إن سبورت المفتوحة

برنامج اليغا في إسبوع ويهتم بالدوري الأسباني.

برنامج من بريطانيا الذي يهتم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

برنامج الدوري الأوروبي الذي يعرض من خلاله ملخص الدوري الأوروبي والأخبار الرياضية على رأس كل ساعة.

يبحث المشاهد العربي عن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، لمتابعة تقارير وملخص وأهداف المباريات الكبري وأهم الأحداث الرياضية سواء المحلية أو العالمية، حيث أنها قناة مفتوحة على مدار اليوم فهى ليس لها اشتراك، كباقي القنوات المشفرة فى مجموعة قنوات بي إن سبورت العالمية.