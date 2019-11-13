تردد قناة Majid Kids ماجد للأطفال الفضائية الجديد والصحيح “نوفمبر 2019” على قمر نايل سات...

تردد قناة ماجد للأطفال Majid Kids والتي استحوذت على عقول ووجدان الطفل العربي، وبذلك بفضل ما تقدمه قناة ماجد من محتوى إعلامي متميز ذاخر بكل ما يجذب الطفل على امتداد جميع البلدان العربية، وتُصنف قناة ماجد بأنها قناة خاصة بالطفل العربي، وتتربع قناة ماجد حالياً على عرش قنوات الأطفال الأكثر مشاهدة بالعديد من البلدان العربية، فالقناة بحق أصبحت محور اهتمامات الأسرة العربية، وذلك لأن القناة تراعي العادات والتقاليد العربية الأصلية، فالقناة تعتبر بمثابة قناة تربوية تساعد الأسرة في تشكيل عقل ووجدان الطفل العربي بصورة آمنة، وذلك بما تقدمه قناة ماجد من محتوى غاية في التميز والرقي.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة ماجد للأطفال تسعى دائما منذ بداية انطلاق بثها في عام 2015 إلى الاهتمام بمحتواها الذي يجتذب الطفل العربي، وذلك من خلال برامجها وأفلام الكارتون والرسوم المتحركة وأغاني الأطفال الجديدة، حيث يصب جميع ما تقدمه القناة في تربية الطفل العربي بصورة تربوية صحية، كما أن قناة ماجد للأطفال تقوم بإنتاج البرامج وأفلام الكارتون التي تقدمها، وذلك بالتعاون مع الكثير من شركائها المحليين والدوليين، كما تحرص إدارة شبكة قنوات أبو ظبي المالكة لقناة ماجد للأطفال على اختيارها المُدقق للمحتوى الذي يدخل البيوت العربية، والذي يراعي التقاليد والعادات العربية الأصيلة، كما تسعى إدارة قناة ماجد إلى التنمية الحقيقية للمجتمعات العربية من خلال بناء عقول وتشكيل وجدان صحي للطفل العربي.

تردد قناة ماجد الجديد للأطفال Majid Kids على نايل سات

أما عن المحتوى الذي تبثه وتقدمه قناة ماجد للأطفال، فهذا المحتوى من البرامج تربوي بامتياز، ويشجع على تنمية المواهب والابتكار والإبداع، ويتم ذلك بأسلوب شيق وجذاب،وذلك من خلال مزيج فكرى رائع يعمل على تشغيل عقول الأطفال، وينمي ملكة الخيال لدى الطفل العربي، كما تقدم قناة ماجد للأطفال الكثير من البرامج المسلية والجذابة، وبذلك تربعت “قناة ماجد” على عرش قنوات الأطفال الأكثر جاذبية لدى الأطفال، وأصبحت قناة ماجد صاحبة المركز الأول لقنوات الأطفال على امتداد بلدان الوطن العربي.

تردد قناة ماجد للأطفال وأبرز المعلومات

النوع قناة أطفال القطاع قناة خاصة المالك شبكة أبوظبي للإعلام تاريخ التأسيس مارس 2015 تاريخ أول بث 25 سبتمبر 2015 البلد أبوظبي الإمارات العربية المتحدة اللغة العربية المقر الرسمي أبوظبي

تردد قناة ماجد للأطفال Majid Kids التردد الجديد

مناطق البث الوطن العربي ساعات البث 24 ساعة/24 ساعة النايل سات التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي H

معدل الرمز: 27500

تردد قناة ماجد وأبرز ما قدمته على مدار السنوات السابقة



مسلسل ماجد

مسلسل كسلان

أمونة المزيونة

رحلة

النقيب خلفان

مسلسل مدرسة البنات تم تقديمه عام 2015

كراملة

ماركو بولو

القوة الصغيرة

نوبوت

أبطال سباق السيارات

يا سامع الدعاء

أصدقاء الغابة

فرانكلين و الأصدقاء

المستقبل الغامض

ترانسفورمرز

راجو

أبو التنين الصغير

فطين

الآليون

المتزلجون الأبطال

منصور

أنا زهرة جونيور

أبطال الكرة

جيلي جام

المستكشفان

بن و عصام

دينوفروز

بستان المعرفة

غيكومان

فريق الكنغر

الدنيا روزي

اينا مينا ديكا

اللوح الرقمي

القراصنة

غومبي

المتزلجون الأقوياء

النحلة مايا

أبطال التايتنز انطلقوا

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وبهذا التقرير أصبح من السهل الحصول على إشارة تردد قناة ماجد للأطفال والاسسمتاع بما تقدمة قناة ماجد من أفرم وشخصيات كارتون، كل ما عليكم هو اتباع ما ورد بجدول الترددات الخاصة بالقناة، كما يسعدنا أن نجيب على أي سؤال يتعلق بترددات قنوات الأطفال الأخرى، اترك تعليق باسم القناة، وسنجيب على التعليق بالتردد في أسرع وقت.