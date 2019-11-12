“أضبط إشارة” تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2020 على نايل سات Mickey Kids

عودة مجددة معكم زوارنا الكرام لضبط تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات وهي أحدي القنوات الأشهر بالوطن العربي المخصصة للأطفال، فمنذ بداية نشآت قناة ميكي للأطفال اكتسبت قاعدة كبيرة من محبيها بالوطن العربي من مختلف البلدان لمتابعة أفلامها الكرتونية الجديدة وأغاني الأطفال وخاصة بالجودة الواضحة HD، ومن هنا قاموا المسئولين عن القناة بتطوير القناة وانقسامها لقناة أخري تحت شعار Mickey وإضافة لوجو شخصية ميكي الكرتونية.

سيبدأ البحث يزداد مع إقترب توديع عام 2019 واستقبال العام الجديد 2020 ومع دخول العام الجديد سيبحث عشاق قناة ميكي كيدز عن التردد الجديد لها.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2020

وتقدم قناة Mickey الأخري أسلوب هادف ومميز يخاطب عقول الأطفال لتوسيع وتنشيط مهاراتهم وكذلك لتوجيههم إلى طريق السلوك السليم، من خلال نافذة الأغاني الكرتونية المليئة بالإرشادات للطفل على مدار اليوم، لذا تعد قناة ميكي كيدز وقناة Mickey هما من أهم قنوات للأطفال المتواجدة بالساحة بالوقت الحالي ويتابعها مشاهديها في حال توقف بثها بالبحث عن تردد قناة ميكي كيدز الجديد لاستمرارية مشاهدة العروض المميزة من خلال شاشتها.

Advertisements

يمكنكم الآن التقاط إشارة قناة ميكي للأطفال على التردد التالي للاستمتاع بـ اجدد الأفلام الكرتونية.

القناة التردد الاستقطاب معامل التصحيح الترميز ميكي كيدز 11526 H 3/4 27500

تردد قناة Mickey الجديد 2019 على نايل سات