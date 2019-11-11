مضامين تردد قناة كوكي كيدز للأطفال Koky Kids Channel “تحديث نوفمبر 2019” ???????? أفلام كارتون...

نقدم لكم تردد قناة كوكى كيدز للأطفال 2019 Koky Kids Channelعلى نايل سات وهى قناة من أكبر وأشهر قنوات الأطفال على القمر الصناعي النايل سات وتتميز قناة كوكى كيدز للأطفال بتقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال باللغة الإنجليزية واللغة العربية مما يساعد الأطفال في تعلم اللغة الانجليزية، وهى من أهم القنوات المتخصصة للأطفال , قناة كوكي كيدز يبحث عنها الآباء والأمهات بين القنوات وهى القناة المفضلة لدى جميع الأطفال .

تقدم قناة كوكى كيدز أجمل وأحلى المسلسلات الكرتونية على مدار اليوم وتعرض برامج ترفيهية للأطفال مثل برامج مسابقات لنمو ذكاء الطفل وبرامج مواهب للأطفال كما تعرض أفلام ديزنى ومسلسلات الرسوم المتحركة هي أولى القنوات المتخصصة في عرض محتوى تعليمي عن طريق الأغاني بأسلوب الأطفال .

تردد قناة كوكى كيدز للأطفال Koky Kids Channel

قناة كوكى كيدز للأطفال تعرض كل جديد للأطفال وأفلام كارتون مترجمة ومدبلجة باللغة العربية وبرامج كارتون هادفة تهتم بالقيم والأخلاقية التي يتربى عليها الطفل كما تعرض طريقة الصلاة والوضوء وتهتم بالتربية الإسلامية للطفل وهى قناة أمنة للأطفال تنمى المستوى الثقافي والفكري للعقل قناة كوكي كيدز رائدة في عالم الأطفال وكارتون.

تردد قناة كوكى كيدز للأطفال على نايل سات 2019

التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ 11602 أفقى 27500 5/6

تعرض كل أفلامها وبرامجها 24 ساعة دون انقطاع وبدون تشويش على الإرسال لمتابعة أجدد البرامج على القناة مباشرة ومشاهدة جيدة ومباشرة طول اليوم .

تردد قناة كوكي كيدز 2019 للأطفال

تقوم الصفحة الرسمية لقناة كوكي كيدز بعمل مسابقات ترفيهية يشارك فيها الأطفال في الفئات العمرية، أقل من 14 سنه، في جميع أنحاء العالم العربي”مسابقه اجمل طفله وطفلة”

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رابط قناة كوكى كيدز على يوتيوب

ومن البرامج التي تعرضها القناة عل النحو التالي:

برنامج حواديت دودى.

برنامج ملك مع طرائيعو.

برنامج قل ولا تقل.

ومن الأفلام الكرتون التي تعرضها القناة:

فيلم كرتون سنوايت.

فيلم كرتون السندباد.

فيلم ربانزل.

فيلم حياة حشرة.

فيلم بحيرة البجع.

فيلم كرتون flushed away.

أغاني قناة كوكي كيدز

أغنية أخلاقي.

أغنية جدو على.

أغنية الحروف A B C.

أغنية بنحب قناة كوكى.

حاجة مفيدة.

بدأت أتعلم

أغنية صاحبي.

وغيرها من الأغاني التي يحبها الأطفال

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الجدير بالذكر أن ذلك كل ما يخص Koky Kids Channel حيث قمنا بنشر تردد قناة كوكي كيدز وأفضل مضامينها التي تعرضها على مدار اليوم.