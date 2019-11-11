“الآن” استقبل تردد قناة CBC سفرة 2020 عبر النايل سات وكيفية تنزيلها | 8 برامج حصرية

تردد قناة CBC سفرة 2020،هي الأكثر بحثا من قبل السيدات في الوطن العربي كونها إضافة جديدة لمجموعة قنوات سي بي سي، والتى عودتنا على أن تكون رائدة كل جديد فى عالم الإعلام؛ لتصبح سي بي سي سفرة أول شبكة قنوات تلفزيونية تقدم قناة متخصصة لفنون الطبخ، الأمر الذي بدوره نوفر تردد قناة CBC سفرة 2020 من أجل جميع نساء الوطن العربي لمتابعة باقة منوعة من البرامج على رأسهم برنامج “هي وبس” للإعلامية رضوى الشربيني.

تردد قناة CBC سفرة 2020

هناك العديد من المنصات التي يمكنك من خلالها متابع قناة CBC سفرة، بينها الموقع الإلكتروني للقناة، ولمتابعة تفاصيل البرامج والأخبار الخاصة بفنون الطبخ، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للقناة على الفيس بوك، وإذا فاتتك البرامج على القناة، يمكنك العودة للقناة الخاصة CBC سفرة عبر موقع “يوتيوب” cbc Sofra.

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وللمتابعة الحية عبر التلفاز، إليك تردد قناة CBC سفرة 2020

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11487 (H) 27500 – 5/6 SD

برامج قناة CBC سفرة

تقدم قناة cbc سفرة العديد من البرامج المتنوعة، منها:

برنامج الشيف ويقدمه الشيف الشربيني.

برنامج زعفران وفانيلا تقديم الشيف غادة التلي.

برنامج أميرة في المطبخ وتقدمه الشيف أميرة شنب.

برنامج زي السكر وتقدمه الشيف الشهيرة نرمين هنو.

برنامج هي وبس وتقدمه المذيعة المتألقة رضوى الشربيني.قنوات.

برنامج بالهنا.

برنامج الأكيل.

برنامج مغربيات.

مجموعة سي بي سي

سي بي سي هي شبكة قنوات مصرية اجتماعية إخبارية افتتحت في رمضان 2011، ويملكها رجل الأعمال محمد الأمين . ويعد مركز تليفزيون العاصمة CBC أحد أهم وأكبر شبكات القنوات الفضائية في مصر والعالم العربي ويضم مجموعة متميزة من قنوات البث الفضائي العامة والمتخصصة (CBC – CBC Extra – CBC Drama – CBC Sofra ).