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تردد قناة دي إم سي الجديد 2019 عبر نايل سات بعد تغييره.. تعرف عليه

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تردد قناة دي إم سي الجديد، أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص عبر محرك البحث العالمي الشهير “جوجل”، حيث إنها تعتبر من أهم القنوات المصرية التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، فقناة دي إم سي من أبرز القنوات التي ظهرت حديثًا وتمكنت من جذب آلآف المشاهدين لجودة المحتوى الإعلامي التي تقدمه عبر شاشتها وتنوعه وتميزه بالشمول والتكامل، كما أن قناة dmc ليست قناة واحدة بل شبكة قنوات تضم جميع اهتمامات متابعيها في مصر والوطن العربي باختلاف مراحلهم العمرية، لذلك فقد نالت قناة dmc دي إم سي نسب مشاهدة مرتفعة مقارنة بالقنوات الأخرى عبر الفضائيات، وحرصًا منا على تقديم كلما يهم القارئ، نعرض لكم خلال السطور التالية تردد قناة دي إم سي الجديد 2019.

 

تردد قناة دي إم سي

تردد قناة دي إم سي الجديد 2019

تردد قناة دي أم سي الجديد

تردد قناة دي إم سي الجديد، سوف نعرضه لكم من فيما يلي، وذلك لأنها تقدم أحدث وأجرأ البرامج الشيقة في جميع الأمور الحياتية، حيث تبث بكل مستمر محتوى اجتماعي وفني وديني مميز علاوة على البرامج الحوارية التي تتحدث عن كل ما يهم المرأة إلى جانب المحتوى الإخباري والترفيهي بالإضافة إلى عرض باقة مميزة من المسلسلات الفريدة، ولذلك يحرص عدد كبير من المشاهدين سواء في مصر أو في الدول العربية على متابعة قناة dmc، وذلك لسعيها المستمر لتقديم كل ما هو جديد والعمل على تطوير محتواها باستمرار بما يناسب التطورات والتنغيرات المجتمعية في المجتمع المصري والعربي بمختلف ثقافاته، وفيما يلي عرض لتردد قناة دي إم سي الجديد 2019.

تردد قناة دي إم سي 2019

اسم القناة  القمر الصناعي  التردد  الإستقطاب معدل الترميز  معامل الخطأ
قناة dmc العامة نايل سات   11449 h أفقي 27500     5/6
قناة dmc  نايل سات 11449  h أفقي 27500 5/6
قناة dmc دراما نايل سات 11449  h أفقي 27500 5/6
قناة dmc مسرح نايل سات 11449  h أفقي 27500 5/6
قناة dmc للأطفال  نايل سات 11449  h أفقي 27500 5/6
قناة dmc الإخبارية نايل سات 11449  h أفقي 27500 5/6

 

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