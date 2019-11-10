تردد قناة الأولي المصرية الأرضية نوفمبر 2019 على القمر المصري نايل سات أعرق القنوات الفضائية العربية...

تردد قناة الأولى المصرية “channel Al Oula” هي تعد من أوائل القنوات بالمنطقة العربية، ومع عرض فيلم الممر تزايد البحث وتعاظم على تردد قناة الأولى المصرية والتي تبث محتواها على القمر المصري نايل سات، وتجدر الإشارة إلى أن قناة الأولى المصرية هي بداية قنوات التلفزيون المصري، وقد شملت القناة حركة تطير كبرى مؤخرا، جعلتها من القنوات الأكثر مشاهدة.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة الأولى المصرية تبث محتواها الإعلامي المتميز طوال اليوم بدون انقطاع على مدار 24 ساعة، وتعتبر قناة الأولى المصرية من القنوات المفتوحة والتي تقوم بعرض أفضل البرامج والمسلسلات والأفلام المصرية، كما تُصنف القناة بأنها من القنوات ذات الطابع الإخباري، فهي القناة الرسمية للدولة المصرية.

تردد قناة الأولي المصرية الأرضية على النايل سات بث مباشر

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن مشاهدة البث المباشر لقناة الأولى المصرية أونلاين على الإنترنت طوال اليوم بدون توقف وذلك بشكل مجاني من خلال الموقع الرسمي لقناة الأولى المصرية، عن طريق رابط البث المباشر والاستمتاع بالبث المباشر على اليوتيوب.

برامج قناة الأولى المصرية

صباح الخير يا مصر : من أهم البرامج وأقدمها على قناة الأولى المصرية التي تقدم الفقرات العديدة في الصباح لإطلاع كل المشاهدين عن أحوال الجو صباحاً وفقرة الرياضة الصباحية وغيرها من الفقرات المهمة.

: من أهم البرامج وأقدمها على قناة الأولى المصرية التي تقدم الفقرات العديدة في الصباح لإطلاع كل المشاهدين عن أحوال الجو صباحاً وفقرة الرياضة الصباحية وغيرها من الفقرات المهمة. فقه المرأة : برنامج ديني إسلامي يتحدث عن حقوق وواجبات المرأة في الإسلام.

: برنامج ديني إسلامي يتحدث عن حقوق وواجبات المرأة في الإسلام. كتاب كل أسبوع : برنامج يتناول كتاب ويتحدث عن محتواه ومميزاته وعيوبه.

: برنامج يتناول كتاب ويتحدث عن محتواه ومميزاته وعيوبه. قصص القرآن : برنامج ديني يقوم بسرد القصص من القرآن الكريم.

: برنامج ديني يقوم بسرد القصص من القرآن الكريم. شقاوة عيال : برنامج أطفال.

: برنامج أطفال. معلومه وحدوته : برنامج أطفال يروي قصة بها عبرة ومعلومة.

: برنامج أطفال يروي قصة بها عبرة ومعلومة. حكاية نجم .

. حزر فزر .

. طعم البيوت : برنامج اجتماعي أسري.

: برنامج اجتماعي أسري. بانوراما الشباب

تردد قناة الأولى المصرية 2019

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11765 (H) 27500 – 5/6 HD نايل سات 11766 (H) 27500 – 5/6 HD

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في حال حدث تغير على تردد قناة الأولى المصرية سنقوم على الفور بتعديل هذا التقرير بالتردد الجديد للقناة، ويسعدنا تلقى استفساراتكم عن ترددات القنوات الأخرى، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.