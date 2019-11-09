“الآن” تردد القنوات الرياضية السعودية KSA Sports الجديدة مشاهدة مباريات اليوم في الدوري...

ننشر تردد القنوات الرياضية السعودية KSA Sports الحديثة 2019 أو تردد قناة ksa sports لمتابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 – 2020م،حيث يتم بث محتوى القنوات السعودية الرياضية على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات.

وقد أعلن مدير عام القنوات الرياضية السعودية ksa sports “غانم القحطاني” عن أنه سيتم نقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين كاملاً، ومباريات كأس خادم الحرمين الشريفين وعدد من مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى والثانية والشباب والناشئين، ولم يقتصر الأمر فقط على مباريات كرة القدم السعودية، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر قائمة بالمباريات التي سيتم نقلها عبر القنوات الرياضية ksa sports السعودية، بالإضافة إلى تردد قناة ksa sports عرب سات / نايل سات 2019.

تردد القنوات الرياضية السعودية KSA Sports

بدأت القناة السعودية الرياضية البث الفعلي لمحتواها في العام الهجري 1423هـ تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، وفي عام 2018م تم الإعلان من قبل العاملين عليها عن بدء البث بهوية جديدة تحت المسمى المتداول حتى الآن وهو “KSA Sports”، وقد أطلقت القنوات الرياضية السعودية قناتين وهما (قناة KSA Sports +1، قناة KSA Sports +2)، وذلك لبث وإذاعة المباريات التي يتم نقلها في وقتٍ واحد.

وتلقى الرياضة السعودية دعماً كبيراً من القيادة السامية بالمملكة، وقد أعرب مدير عام القنوات السعودية “غانم القحطاني” عن امتنانه لثقة القيادة وهيئة الرياضة السعودية في القنوات السعودية الرياضية ومنحها حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020، وتسعى قنوات KSA Sports بشكلٍ مستمر للتمييز والتطوير، ونقل المحتوى والمباريات بأحدث التقنيات التكنولوجية الموجودة في عالم النقل التليفزيوني، أما عن تردد القنوات الرياضية السعودية KSA Sports الحالي على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، فيمكنكم التعرف عليه من خلال الجدول التالي:

م القمر الصناعي التردد القطبية معدل الترميز تصحيح الخطأ 1 عرب سات 12149 أفقي 27500 6/5 2 نايل سات 12284 عمودي 27500 6/5

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ومن يرغب في متابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين أو مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين اليوم “مجاناً”، يمكنه ذلك من خلال ضبط الهوائي “الدش” على القمر الصناعي المطلوب سواء عربسات أو نايلسات، ثم ضبط جهاز الاستقبال “الرسيفر” وإدخال بيانات القنوات الرياضية السعودية المرفقة بالجدول، حيث يمكنكم من خلال الجدول المرفق الحصول على تردد القنوات الرياضية السعودية KSA Sports لمتابعة المباريات بتقنية HD عالية الدقة والجودة.

تحديث: تم إطلاق هوية القنوات الرياضية السعودية الجديدة بمناسبة اليوم الوطني 89، وقد أعلنت عن مواكبتها للاحتفالات والفعاليات من خلال تغطية شاملة بمختلف المنصات الإعلامية التي تتبعها، وذلك عن طريق عدداً من البرامج والتقارير والأفلام والإصدارات الخاصة بهذه المناسبة الغالية.

مباريات اليوم على قناة ksa sport

تشاهدون اليوم الأحد الموافق لتاريخ 27 أكتوبر 2019م مباراتان ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث يمكنكم التعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من خلال النقاط التالية:

مباراة الاتحاد x أبها في تمام الساعة 6:25 م بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المباراة عبر قناة الرياضية السعودية الثانية بتعليق بلال علام.

في تمام الساعة 6:25 م بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المباراة عبر قناة الرياضية السعودية الثانية بتعليق بلال علام. مباراة الهلال x النصر في تمام الساعة 7:55م بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بث المباراة عبر قناة ksa sports الأولى بتعليق فارس عوض، وعلى القناة الرياضية الثانية بتعليق مشاري القرني.

ومن يرغب في متابعة مباريات اليوم يمكنه ذلك من خلال ضبط تردد القنوات الرياضية السعودية KSA Sports المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.