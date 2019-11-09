“حالاً” تردد قناة بي إن سبورت “bein sports” المفتوحة على القمر الصناعي...

قناة بي إن سبورت المفتوحة”bein sports” على القمر الصناعي النايل سات، من مجموعة قنوات بي إن سبورت العالمية، المالكة لحقوق بث معظم الأحداث الرياضية على مستوي العالم، في مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتبر قناة بي إن سبورت المفتوحة من أهم القنوات الرياضية، التي تقوم من وقت لأخر ببث كبري المناسبات والفاعليات الرياضية،فهي ملاذاً لعشاق الساحرة المستديرة في العالم العربى بوجه خاص، حيث توفر له كل ما يحتاجة من متابعة لأخبار المنافسات والأحداث الرياضية.

إشارة قوية لقناة “بي إن سبورت ” المفتوحة، حيث تعمل إدارة المجموعة على تحديث قنواتها بصفة مستمرة، لتكون متواجدة على الساحة دون تشويش، حيث تنافس بقوة للحفاظ على مكانتها المتميزة بين قنوات الرياضة الآخري، بل تكاد تكون هي الأولي نظراً لنسبة المشاهدة العالية لعرضها مختلف الفاعليات الرياضية الهامة.

مباريات اليوم

الهلال/ اوراوا ريد دياموندز “دوري أبطال آسيا” الساعة 6,30 مساءً ذهاب النهائي تشيلسي/ كريستال بالاس “الدوري الإنجليزي” الساعة 2,30 ظهراً الأسبوع الثاني عشر بيرنلي/ وست هام يونايتد “الدوري الإنجليزي” الساعة 5 مساءً الأسبوع الثاني عشر نيوكاسل/ بورنموث “الدوري الإنجليزي” الساعة 5 مساءً الأسبوع الثاني عشر توتنهام هوتسبر/ شيفيلد يونايتد “الدوري الإنجليزي” الساعة 5 مساءً الأسبوع الثاني عشر ساوثهامبتون/ ايفرتون “الدوري الإنجليزي” الساعة 5 مساءً الأسبوع الثاني عشر ليستر سيتي/ أرسنال “الدوري الإنجليزي” الساعة 7,30 مساءً الأسبوع الثاني عشر ألافيس/ بلد الوليد “الدوري الإسباني” الساعة 2 ظهراً الأسبوع الثالث عشر فالنسيا/ غرناطه “الدوري الإسباني” الساعة 5 مساءً الأسبوع الثالث عشر إيبار/ ريال مدريد “الدوري الإسباني” الساعة 7,30 مساءً الأسبوع الثالث عشر برشلونة/ سيلتا فيجو “الدوري الإسباني” الساعة 10 مساءً الأسبوع الثالث عشر

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11055 H 27500 النايل سات

أهم برامج قناة بي إن سبورت المفتوحة

برنامج اليغا في إسبوع ويهتم بالدوري الأسباني.

برنامج من بريطانيا الذي يهتم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

برنامج الدوري الأوروبي الذي يعرض من خلاله ملخص الدوري الأوروبي والأخبار الرياضية على رأس كل ساعة.

يبحث المشاهد العربي عن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، لمتابعة تقارير وملخص وأهداف المباريات الكبري وأهم الأحداث الرياضية سواء المحلية أو العالمية، حيث أنها قناة مفتوحة على مدار اليوم فهى ليس لها اشتراك، كباقي القنوات المشفرة فى مجموعة قنوات بي إن سبورت العالمية.