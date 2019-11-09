“عرض” تردد قناة المغربية الرياضية 3 على القمر الصناعي نايل سات 2019/ المتواجدة دائماً...

قناة “المغربية الرياضية 3” من القنوات المميزة، ليس في المغرب وحدها ولكن في العالم العربي، ويبحث عنها الكثير من عشاق الرياضة وخاصاً عشاق كرة القدم، حيث تنقل قناة المغربية الرياضية 3، مباريات الدوري المغربي والمباريات التي يشارك فيها منتخب المغرب، وتهتم بنقل المباريات التي تهم العالم العربي، وتتمتع القناة بنسبة مشاهدة عالية داخل المغرب خاصةً لنقلها الدوري المغربي، وعربياً لنقلها أهم الفاعليات العربية، وتقدم برامجها طوال اليوم حيث أنها قناة مفتوحة ليست مشفرة.

عرض تردد القناة المغربية الرياضية، يسعدنا التواجد معكم متابعينا الأعزاء لعرض تردد القناة الأشهر رياضياً، حيث تعتبر القناة المغربية الرياضية من أهم القنوات الرياضية على الساحة الأن، لاهتمامها بالجمهور العاشق لكرة القدم وتنقل لهم المباريات الهامة والممتعة في العديد من البطولات.

مباريات اليوم “الدوري المغربي”

يوسفية برشيد/ الرجاء البيضاوي الساعة 5 مساءً الأسبوع الثالث

بدأت قناة المغربية الرياضية 3 بثها عام 2006 من مدينة الدار البيضاء، وهي تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمغرب، وتتميز القناة بمجموعة من البرامج، والإستديوهات التحليلية للمباريات لتوضيح الفنيات بالمباراة، فقد أخذت شهرة واسعة بين القنوات الرياضية العربية، ويتابعها عدد كبير بمختلف البلاد العربية لاهتمام إدارة القناة بمستوي البث وتحديثاته، لكي يكون في متناول الجميع دون تقطيع أو تشويش.

تردد قناة المغربية 3 على القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11474 v 27500 نايل سات

قد يهمك معرفة تردد قناة أبوظبي الرياضية 1و2

Advertisements

قد يهمك معرفة تردد قناة الكاس القطرية 1و2و3

قد يهمك معرفة تردد قناة العراق سبورت

أهم ما تنقلة قناة المغربية الرياضية 3

تنقل قناة المغربية الرياضية الدوري الممتاز – كأس العرش – دوري أبطال أفريقيا – كأس الإتحاد الأفريقي- كأس شمال أفريقيا – الدوري الإنجليزي الممتاز – كأس الإتحاد الفرنسي.

ونحن متواجدون معكم دائماً لتغطية أهم الترددات وعلى رأسها الترددات الخاصة بالقنوات الرياضية، حيث يبحث عنها عدد كبير من محبي الرياضة ومتابعي البطولات والمسابقات الرياضية المختلفة، ونضع بين أيديكم التردد الصحيح لسهولة ضبط القناة.