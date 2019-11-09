استقبل الآن تردد قناة الزمالك الجديدة على كافة الأقمار الصناعية

سوف نقدم الآن تردد قناة الزمالك الجديدة على كافة الأقمار الصناعية، والذي سيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة، وسوف تقدم القناة البرامج الرياضية التي تخص نادي الزمالك والذي يقدم هذه البرامج كبار الإعلاميين الرياضيين وسيتم تقدم أيضا العديد من الألعاب الرياضية مثل كرة السلة وكرة اليد وكل ما هو جديد ويخص نادي الزمالك.

موعد بدء بث قناة الزمالك

صرح نادي الزمالك من أيام قليلة أنه سيتم إطلاق قناة فضائية خاصة بهم، وقد اعلان أن موعد بدء بث قناة الزمالك في شهر سبتمبر 2019 ولكن لأسباب فنية تم تأجيل البث، ومن عشاق نادي يتساءلون عن موعد فتح القناة.

صرح رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، بأن تم تحديد موعد بدء بث القناة الخاصة بنادي الزمالك يوم السبت الموافق 16 نوفمبر الحالي، وأعلن أيضا على أن الذي يقوم بتقديم البرامج أشهر الإعلاميين المصريين.

تردد قناة نادي الزمالك على قمر النايل سات

التردد: 110219

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

تردد قناة الزمالك على قمر عرب سات

التردد: 12029

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الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

تردد قناة القلعة البيضاء على قمر يوتلسات

التردد: 11595

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

أهم الإعلاميين على قناة الزمالك الجديدة

أعلن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بأن القناة لديها استوديو تحليلي ويضم عدد كبير من أهم نجوم الكرة والرياضة وهم، الكابتن خالد الغندور والكابتن أحمد سمير والكابتن طارق يحيي والكابتن أحمد عبد الحليم كما تضم عدد كبير من الصحفيين وهم الصحفي محمد الشرقاوي والصحفي إيهاب الفولي والصحفي أحمد جمال والصحفي شادي عيسى والصحفي منتصر الرفاعي.