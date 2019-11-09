“الآن” تردد قناة سبيس تون SpaceToon الجديد 2019 للأطفال| مشاهدة أقوى مسلسلات الرسوم...

ننشر الآن تردد قناة سبيس تون SpaceToon العربية المخصصة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات 2019، حيث تعد قناة سبيس تون من أقدم القنوات التي تقدم المسلسلات الكرتونية والمحتوى الترفيهي الهادف للأطفال بالوطن العربي، ولم يقتصر الأمر فقط على حب الأطفال لها ومتابعتها عبر شاشة التليفزيون، ولكن تعدى الأمر ليستمتع بمشاهدتها الكبار أيضاً، ويرجع ذلك لحرص العاملين عليها على تقديم محتوى هادف وتعليمي ومشوقاً في نفس الوقت، فهي تعد قناة الأطفال الأولى على مستوى القنوات الترفيهية الخاصة بالأطفال، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم الحصول على إشارة بث قناة Space Toon بعد ضبط تردد سبيس تون على القمر الصناعي نايلسات.

تردد قناة سبيس تون SpaceToon

قناة سبيس تون هي قناة تليفزيونية عربية مفتوحة بشكل مجاني لمن يرغب في متابعتها ومشاهدة المحتوى المقدم عبر شاشتها، تم تأسيسها بفقرة خاصة للأطفال ضمن تليفزيون الحكومة البحريني في عام 2000، وبدأت عملها كقناة مستقلة في عام 2002، ولقناة سبيس تون مقران أحدهما في دمشق بسوريا والأخر في دبي بالإمارات، وهي قناة موجهة للأطفال بالوطن العربي من أجل إسعادهم وتثقيفهم وغرس المبادئ والقيم النبيلة التي يجب أن يتحلى بها كل فرد، وتتيح القناة إمكانية مشاهدتها من خلال تطبيقاً خاصاً بالهواتف الأندرويد، إلى جانب التطبيق الأخر الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام تشغيل iOS.

وتختص القناة بعرض الأفلام والمسلسلات الكرتونية أو مسلسلات الرسوم المتحركة والإنيمي الياباني، إلى جانب فقرات خاصة بالأطفال والشباب، حيث يتم عرض أهم مسلسلات الرسوم المتحركة العالمية، إلى جانب تقديمها للعديد من الأناشيد والأغاني والفقرات القصيرة ألأـي تتميز بالفكاهة، كما تسعى قناة سبيس تون لبناء جيلاً واعياً ومثقفاً على المستوى الدنيوي والديني أيضاً، كما تعرض أيضاً الكثير من الأكشن والتشويق والإثارة من خلال بعض الأعمال التي تُعرض على شاشتها.

أما عن تردد قناة سبيس تون SpaceToon على نايل سات، فيمكنكم الحصول عليه من خلال الجدول التالي:

Advertisements

القمر التردد القطبية الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 11785 عمودي 27500 5/6

ويتناسب اسم القناة “سبيستون” مع الأعمال التي تقدمها القناة، حيث يعني هذا الاسم وفقاً للترجمة “فضاء الرسوم المتحركة، ومن يرغب في متابعتها والاستمتاع بما تقدمه القناة من برامج هادفة، يمكنه ذلك من خلال ضبط الهوائي على القمر الصناعي المطلوب، ثم ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم وإدخال تردد قناة سبيستون المرفق بالجدول السابق عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

مواعيد برامج اليوم على قناة سبيستون للأطفال

نشر الحساب الرسمي لقناة سبيس تون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مواعيد برامج وفقرات اليوم السبت الموافق لتاريخ 2 نوفمبر 2019م، حيث يمكنكم التعرف على ما سيتم عرضه اليوم على شاشة قناة سبيس تون التي يمكن الحصول عليها بعد ضبط تردد قناة سبيس تون SpaceToon المرفق.