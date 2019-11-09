استقبل الآن تردد قناة الزمالك الجديدة على النايل سات 2020

أخيراً بعد إنتظار جماهير الزمالك لقناة تكون خاصة بهم وتنقل لهم كل أخبار الفريق أول بأول سواء كانت مبارايات أو تدريبات أو استديو تحليلي أو كل ما يخص النادي والبطولات والبرامج الناقلة، حيث أجتمع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قام فيه بالإعلان عن إنشاء قناة للزمالك، كما ذكر بأن الإدارة قامت بالإنتهاء من كافة الإعدادات الخاصة بالقناة سواء من التجهيزات أو الأتفاق على البرامج التي سيتم عرضها أو الأشخاص الذين سيتم إستضافتهم خلال الفترة القادمة.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020

وأكد مرتضى على ثقته في أن القناة ستنال إعجاب جماهير الزمالك وسيكون هناك مجال للتعبير عن ارائهم، وقام بالإعلان بأن القناة ستبدأ البث الرسمي لها من يوم 16 نوفمبر من الشهر الجاري أي نهاية الأسبوع المقبل، وأكد على أن القناة مجانية مئة بالمئة، حيث كانت إدارة النادي قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن إطلاق القناة الفضائية الخاصة به ولكن يحدث دائماً مشاكل تعوق إنطلاقها، ولكن أخيراً قامت القناة بكافة التجهيزات وأكد المستشار مرتضي منصور أن القناة سيتم إنطلاقها في الميعاد المحدد دون تأخير، وقد تم أختيار مجموعة من نخبة الصحفيين والمذيعين على أفضل أختيار وذو ثقه تليق بقناة الزمالك.

استقبال تردد قناة الزمالك الجديدة 2020