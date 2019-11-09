تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات وخريطة جديدة للبرامج

نقدم لكم تردد قناة توم وجيري للكارتون المخصص للأطفال دون سن المدرسة وفترة المرحلة الابتدائية وحتى المرحل المتوسطة، ولكنها ليست حكراً على هذه الفئات العمرية فهناك بعض البرامج وخاصة كرتون توم وجيري الشهير الذي يستقطب الشباب والكبار لأنه كرتون أثبت حرفية عالية في إنتاجه منذ الأربعينات الماضية، وتعدى حدود السنوات لذلك يحبه كافة الأعمار، ويتابعون حلقاته على قنوات التليفزيون وأتت قناة توم وجيري لتوفر البحث عن كارتون توم وجيري وتجمعه في قناة واحدة متخصصة وتحمل نفس اسم الكرتون الشهير.

تردد قناة توم وجيري

من أسهل الترددات الموجودة على القمر الصناعي نايل سات ويمكن الحصول عليها بسهولة من خلال البحث على الرسيفر بعد ضبط الهوائي الخاص وتوجيه طبق الاستقبال نحو القمر الصناعي، والتردد هو:

لقمر النايل سات التردد الجديد 11354 معامل الترميز 27500 استقطاب عمودي

قناة كرتون توم وجيري

استطاعت قناة توم وجيري أن تجعل القناة هي الأولى في البحث عنها من بين قنوات الأطفال وأن يكثر البحث عنها في وسائل التواصل وعلى منصة البحث جوجل من أجل الاستمتاع بمشاهدة برامجها المتميزة وخاصة كرتون توم وجيري العالمي، وتقدم القناة عدد من البرامج المتميز بالإضافة إلى حلقات توم وجيري والصراع المتميز بالفكاهة والدراما بين القط والفأر.

والقناة تقد برامجها طوال أربع وعشرون ساعة متصلة بلا فواصل إعلانية مزعجة فهي موجودة في كل الأوقات التي تناسب جميع الأعمار ولمن يحبون السهر أمام التليفزيون، كما تقدم إعادة لبعض البرامج حتى تتناسب مع أطفال المدارس وبعد الانتهاء من أداء واجباتهم المدرسية.