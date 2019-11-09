تردد قناة طيور بيبي للأطفال على القمر الصناعي النايل سات “ترددات 2020 الجديدة”

تردد قناة طيور بيبي يلاقي الكثير من عمليات البحث على الإنترنت، حيث تقدم القناة محتوى هادف ومميز من خلال عرض البرامج التعليمية التي تعلم الأطفال كل ما يدور حولهم في المجتمع بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد الممتعة والمسلية، ونستعرض معكم من خلال هذا المقال التردد الجديد لقناة طيور بيبي على النايل سات من أجل الاستمتاع بمتابعة أفضل برامج وأغاني الأطفال بأقوى إشارة وبأعلى جودة HD.

تردد قناة طيور بيبي

يمكنكم استقبال قناة طيور بيبي toyor baby من خلال إدخال التردد التالي:

اسم القناة طيور بيبي Toyor Baby القمر الصناعي نايل سات Nilesat التردد 11392 الاستقطاب رأسي V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 7/8

تردد طيور بيبي الجديد 2020 على نايل سات

بعد النجاح الهائل الذي حققته قناة طيور الجنة التي تم تأسيسها في عام 2008 في مدينة عمان بالأردن، تم إطلاق قناة طيور بيبي في عام 2018 والتي تستهدف الأطفال في سن صغيرة، واستطاعت القناة في فترة قصيرة من حصد ملايين المشاهدات في مصر وعدد كبير من الدول العربية، وهو ما جعلها من أفضل قنوات الأطفال على الإطلاق والتي يشاهدها ويتابعها ملايين الأطفال بشكل يومي.