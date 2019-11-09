تردد قناة طيور بيبي toyor baby الجديد على النايل سات

تردد قناة طيور بيبي !! أصبح ملايين الأطفال من مختلف أنحاء الوطن العربي يقضون معظم أوقاتهم وهم يشاهدون قناة طيور بيبي toyor baby، وهو يدفع الآباء والأمهات إلى البحث بشكل مستمر عن أحدث تردد لقناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات من أجل ضبط ترددها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، وهو ما نقدمه لكم في السطور التالية من هذا التقرير.

تردد قناة طيور بيبي

يهتم الصغار بمتابعة قناة طيور بيبي Toyor Baby التي أصبحت أغانيها وبرامجها جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للأطفال، وهو ما جعل عمليات البحث عن تردد طيور بيبي الجديد تزداد بشكل ملحوظ، ويمكنكم ضبط تردد القناة من خلال القيم الموجودة بالجدول التالي من أجل استقبالها على جهاز الريسيفر الخاص بكم:

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ قناة طيور بيبي النايل سات Nilesat 11392 عمودي V 27500 7/8

برامج قناة طيور بيبي

تقدم قناة طيور بيبي toyor baby مجموعة متنوعة من الأغاني والكليبات التي يحبها الأطفال والتي تهدف إلى تعليمهم بأسلوب مبسط وممتع ومن أبرز هذه الأغاني: