تردد قناة طيور الجنة على نايل سات “ترددات 2020 الجديدة”

يبحث الكثيرون عن تردد قناة طيور الجنة، حيث تحرص القناة على تقديم محتوى مميز وحصري للأطفال يهدف إلى تنمية قدراتهم الذاتية وتعليمهم تعاليم الدين الإسلامي وتقاليد المجتمعات العربية المختلفة، بالإضافة إلى عرض مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد والأغاني التعليمية التي توصل المعلومة للطفل بطريقة سهلة ومبسطة وشيقة وممتعة في نفس الوقت.

تردد طيور الجنة

في إطار حرص موقعكم “اعرف نيوز” على خدمة القارئ العربي وتقديم كل ما يهمه، نعرض لكم من خلال الجدول التالي تردد طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات، ويمكنك ضبط جهاز الاستقبال لمتابعة برامج وأغاني القناة التي يحبها الصغار.

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ قناة طيور الجنة النايل سات Nilesat 11315 عمودي V 27500 7/8

قناة طيور الجنة

تأسست قناة طيور الجنة بواسطة رجل الأعمال الأردني خالد مقداد، وتم إذاعة القناة لأول مرة في عام 2008، ومن وقت انطلاقها أصبحت قناة طيور الجنة من القنوات الرائدة في مجال قنوات الأطفال، وأصبحت تحتل مراكز متقدمة من حيث قنوات الأطفال الأكثر مشاهدةً في كل البلدان العربية تقريباً، وإستغلالاً للنجاح الهائل الذي حققته القناة تم إطلاق قناة طيور بيبي التي تهتم بعرض محتوى للأطفال في سن صغيرة لتعليمهم بأسلوب ممتع وبسيط للغاية.