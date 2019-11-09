تردد قناة طيور الجنة بعد التعديل الأخير على القمر الصناعي نايل سات Toyor Aljanah Frequency

يعتبر تردد قناة طيور الجنة للأطفال Toyor Aljanah من أكثر الترددات التي يبحث عنها المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات من أجل استقبال قناة طيور الجنة التي أصبحت تحتل مكانة متميزة في قلوب الأطفال في مختلف أنحاء الوطن العربي، لذا سوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال أحدث ترددات طيور الجنة للأطفال بعد التعديل الأخير التي أعلنت عنه إدارة القناة.

تردد قناة طيور الجنة

كشفت إدارة قناة طيور الجنة مؤخراً عن إجراء تعديل جديد على تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljanah على القمر الصناعي النايل سات، والذي نستعرضه معكم من خلال الجدول التالي:

اسم القناة طيور الجنة Toyor Aljanah القمر الصناعي نايل سات Nilesat التردد 11315 الاستقطاب رأسي V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 7/8

ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات

يمكن من خلال ضبط التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة الاستمتاع بمشاهدة أجمل الأناشيد والأغاني والكليبات التي يعشقها الأطفال ويحرصون يومياً على متابعتها، فضلاً عن عدد كبير من البرامج التعليمية المفيدة جداً للأطفال في مختلف المراحل العمرية.