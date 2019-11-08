تردد توم وجيري على نايل سات لمتابعة مغامرات القط والفأر الشيقة على أفضل قناة أطفال Tom and Jerry Frequency

تردد توم وجيري من بين الأكثر بحثاً على الإنترنت بين قنوات كرتون الصغار، إن لم تكن أكثرهم، ويرجع ذلك إلى حرص قناة توم وجيري Tom & Jerry على عرض أفلام الكرتون الشهيرة توم وجيري والتي يعشقها الأطفال ويحرصون على مشاهدتها يومياً بالإضافة إلى مشاهدة ملايين الأشخاص كبار السن لها أيضاً في كافة أنحاء العالم منذ البدء في بث هذه النوعية من الأفلام منذ عشرات السنين.

تردد توم وجيري

تعد قناة توم وجيري Tom and Jerry واحدة من القنوات المحببة بشدة للأطفال، بسبب المتعة والتسلية التي تقدمها لهم، بالإضافة إلى توسيع مداركهم من خلال عرض أفلام الكرتون وأفلام الإنمي الشهيرة ومجموعة متنوعة من البرامج الشيقة والمسلية، ومن خلال الجدول التالي نقدم لكم تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي النايل سات:

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ قناة توم وجيري نايل سات Nilesat 11354 عمودي V 27500 3/4

تردد قناة كرتون توم وجيري على نايل سات

تحرص إدارة قناة توم وجيري Tom And Jerry على تقديم محتواها المميز والمكون من برامج تعليمية و أغاني وأفلام كارتون وأفلام الإنمي بشكل مستمر على مدار اليوم دون عرض أية فواصل إعلانية ودون إنقطاع أو تشفير، حيث أن القناة مجانية ولا تحتاج إلى دفع أي رسوم أو اشتراكات شهرية أو سنوية وهو ما دفع عدد كبير من العائلات والأسر العربية على ضبط تردد Tom and Jerry على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم في المنزل لكي يشاهدها أبناءهم بصفة مستمرة.