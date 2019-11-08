تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry الجديد على النايل سات

تردد قناة توم وجيري، خلال فترة قصيرة للغاية تمكنت قناة توم وجيري Tom And Jerry للأطفال من دخول عدد كبير من البيوت العربية في مصر ومختلف الدول في الوطن العربي، لذلك نستعرض معكم من خلال السطور التالية التردد الجديد لقناة توم آند جيري على القمر الصناعي النايل سات المستمر في عام 2020، نظراً للإقبال الشديد من جانب الآباء والأمهات على البحث عن تردد القناة.

تردد قناة توم وجيري

حققت قناة توم وجيري ملايين المشاهدات خلال الفترة الماضية وأصبحت واحدة من أفضل وأشهر قنوات الأطفال في الشرق الأوسط، وتحرص إدارة القناة على عرض حلقات كرتون القط والفأر الأشهر على مستوى العالم، ونوضح معكم من خلال الجدول التالي تردد توم وجيري Tom & Jerry على القمر الصناعي النايل سات:

اسم القناة توم وجيري Tom & Jerry القمر الصناعي نايل سات Nilesat التردد 11354 الاستقطاب رأسي V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

قناة توم وجيري Tom and Jerry

يمكن ضبط تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry على أجهزة الإستقبال من خلال إدخال التردد السابق ذكره في الجدول السابق، ثم إدخال معدل الترميز ومعدل الخطأ و معدل القطبية، حتى يمكن لأطفالكم الاستمتاع بمتابعة أفضل البرامج التعليمية التي تعرضها القناة، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال ومخاطبة عقولهم.