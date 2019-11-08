“شغال” تردد قناة أبو ظبي 1,2 الرياضية 2019 Abudhabi sport لنقل مباريات البطولة العربية...

“قناة أبو ظبي الرياضية” هي قناة عربية إماراتية، تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، وتقدم القناة الأحداث الرياضية المهمة والحصرية، على شاشتها على مدار اليوم وطوال أيام الإسبوع، وتهتم إدارة القناة بمشاهديها من عشاق الرياضة عامة وعشاق رياضة كرة القدم خاصاً، وتقدم كل ماهو جديد وبصورة عالية الجودة، ولذلك تبث قناة أبو ظبي الرياضية 1و2 محتواها بصيغة HD، لضمان سلامة البث وسهولة الوصول لتردد القناة وجذب المشاهد لمتابعتها.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1,2، نضع بين أيديكم متابعينا الكرام تردد قناة أبو ظبي الرياضية، للتمتع بمشاهدة المباريات المنقولة على شاشتها، حيث تقوم بنقل مباريات البطولة العربية المقامة حالياً وتضم عدد من الفرق العربية الهامة، بالإضافة لنقل مباريات الدوري الإماراتي الممتاز موسم 2019-2020.

مباريات اليوم

القوة الجوية/ مولودية الجزائر “البطولة العربية” الساعة 3 عصراً ذهاب دور ال16 شباب الأردن/ الشباب “البطولة العربية” الساعة 5,30 مساءً عودة دور ال16 عجمان/ خورفكان “الدوري الإماراتي” الساعة 4 عصراً الأسبوع السابع الفجيرة/ حتا “الدوري الإماراتي” الساعة 4 عصراً الأسبوع السابع الوحدة/ الوصل “الدوري الإماراتي” الساعة 6,45 مساءً الأسبوع السابع

تردد قناة أبو ظبي 1و2 الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12226 H 27500 نايل سات

قناة أبو ظبي الرياضية، تهتم بمتابعيها وتنقل لهم أهم وأخر الأخبار الرياضية للمسابقات المقامة على الصعيد العربي، وخاصةً المسابقات الخاصة برياضة كرة القدم، بالإضافة لسباقات الخيل والهجن، و بطولات التنس وغيرها من الرياضات المتنوعة، وذلك لترسيخ مبدأ حب الرياضة وأهميتها في بناء الجسم والعقل، وتنمية لمهارات الشباب العربي بالمنطقة.

تهتم قناة أبو ظبي بنوعية ومضمون وشكل، المحتوي المقدم على شاشتها مع وجود عدد متميز، من المراسلين والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية، على درجة عالية من الدقة والكفاءة والحرفية، في نقل الأحداث الرياضية أول بأول، ووجود إستديو تحليلي متميز، للمباريات التي تبث من خلالها يقدم قبل المباراة وبعدها، في متابعة وتحليل للفنيات ونتائج المباريات.