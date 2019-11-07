تردد قناة cn arabic كارتون نتورك عربية الجديد Cartoon Network “نوفمبر 2019” على نايل سات...

تردد قناة كارتون نتورك عربية الجديد Cartoon Network Arabic ، والتي تعتبر من أهم القنوات الخاصة بالأطفال على امتداد الوطن العربي، لذلك يتعاظم البحث عن تردد القناة، خاصة مع كل مرة يتغير فيها تردد قناة كارتون نتورك العربية، ويرجع سبب ذلك للمحتوى المتميز الخاص بقناة نتورك، فالقناة تعرض على شاشاتها الكثير من برامج الأطفال وأفلام الكارتون التي وجدت صدى كبير لدى الأطفال بجميع البلدان العربية، لذلك استطاعت القناة أن تنال ثقة واهتمام الطفل العربي، بل أيضا يشاهدها الكبار والصغار، وذلك لما تتمتع به قناة كارتون نتورك من البرامج الجذابة والممتعة، والتي تناسب كافة الشرائح العمرية بين الأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة كارتون نتورك هي قناة مجانية، وتبث القناة محتواها على مدار الساعة طوال اليوم بدون انقطاع أو تشويش، كما تجدر الإشارة أيضا أن القناة عمرة 10 أعوام، فقد بدأت القناة بثها عام 2010، ومع أول انطلاقة لقناة كارتون نتورك، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تنال استحسان المجتمعات العربية، مما ساعدها على الانتشار الواسع والسريع، كما كان للتغطية الواسعة للقناة بجميع البلاد العربية فضل كبير في انتشارها على امتداد الوطن العربي.

تردد قناة كارتون نتورك عربية Cartoon Network Arabic على نايل سات

ويميز قناة كارتون نتورك أنها تبث محتواها من برامج وأفلام كارتون وأعاني، أما عن ملكية القناة، فهي تتبع شركة ترينز إحدى شركات مجموعة تايم وورنز، وتسعى الشركة المالكة لقناة كرتون نتورك العربية Cartoon Network Arabic أن تكون قناة الأطفال الأولى بالوطن العربي، ونجحت بالفعل في ذلك، خاصة مع المنافسة القوية مع عشرات قنوات الأطفال التي ازدحم بها البث الفضائي لقنوات الأطفال، وسنتناول من خلال هذا التقرير أهم ترددات قنوات الأطفال الأخرى التي تميزت مؤخرت، واستطاعت ان تنافس بمحتوى جذاب وراقي يناسب طبيعة الثقافة العربية المحافظة.

أما عن قناة كارتون نتورك فهي تعتبر القناة الأولى والأهم التي تعني بالرسوم المتحركة وأفلام الكارتون الجذابة والشيقة والمثيرة للأطفال، وتقدم العديد من البرامج المسلية والترفيهية للأطفال، ومنها على سبيل المثال ما يلي:

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برنامج بن 10

برنامج مختبر دكستر .

برنامج الدببة الثلاثة .

برنامج وقت المغامرة .

برنامج أننا نمزح معكم .

برنامج عالم غمبول المدهش .

برنامج خروف في المدينة .

برنامج أبطال السبينجتسو .

برنامج خلف حائط الحديقة .

برنامج شريكي المفضل هو قرد .

برنامج تنانين فرسان قرية بيرك .

فتيات القوة

عصام وأولاد الجيران

إدى وبن

مغامرات يحيا أنجلو

أبطال التايتنز وغيرها من البرامج الترفيهية المميزة.

مسلسلات قناة كارتون نيتورك الشهيرة

يحيا أنجلو : مغامرات أنجلو وهو صبي عمره 11 عاماً يقع في الكثير من المشاكل بشكل دائم، لكنه صاحب قلب طيب، يحاول هذا الصبي المشاكس دائماًأن يقوم بخداع أمه وأبيه، ويساعده في ذلك مجموعة من أصدقائه “شله يحيا أنجلو” ومن أصدقائه “شيروود” وهو صديقه العبقري المفصّل، كما تساعده أيضا لولا جارته، وهي تملك هاتفاً متحركاً، كما يساعده أخيه بيتير وعمره 5 أعوام ودائماً ما يجد طريقة للهرب من المشاكل.

: مغامرات أنجلو وهو صبي عمره 11 عاماً يقع في الكثير من المشاكل بشكل دائم، لكنه صاحب قلب طيب، يحاول هذا الصبي المشاكس دائماًأن يقوم بخداع أمه وأبيه، ويساعده في ذلك مجموعة من أصدقائه “شله يحيا أنجلو” ومن أصدقائه “شيروود” وهو صديقه العبقري المفصّل، كما تساعده أيضا لولا جارته، وهي تملك هاتفاً متحركاً، كما يساعده أخيه بيتير وعمره 5 أعوام ودائماً ما يجد طريقة للهرب من المشاكل. مسلسل كرتون تنانين سباق إلى الحافة dragons race to edge season مدبلج عربي من كرتون نتورك، يواصل المدافعون عن بيرك مغامرات حازوقة وتنينه أبو سن والمأخوذة عن فيلم كيف تدرّب تنينك. اعرف المزيد عن حازوقة والمدربين الآخرين وتابع مغامراتهم الرائعة على كرتون نتورك. تعرف على القرويين والتنانين في بيرك وتفضّل بزيارة أكاديمية تدريب التنانين لمعرفة كيفية تدريبها.

مسلسل كرتون أبطال التايتنز إنطلقوا Teen Titans Go season: أبطال التايتنز انطلقوا يعرض الكثير من المغامرات الجديدة لروبن، سايبورغ، رايفن، ستارفايروبيست بوي. هم أبطال خارقون يقومون بإنقاذ الجميع، لكن ماذا يحدث عندما لا يقومون بمكافحة الجريمة؟ انضم إلى مغامرات أبطال التايتنز انطلقوا! وشاهد المواقف الكوميدية التي تسببها طبيعة علاقتهم وحبهم للمنافسة.

تردد قناة كرتون نتورك عربية الجديد Cartoon Network Arabic

القمر التردد FEC نايل سات 12226 -H (5/6) عرب سات 11747 -H ( 3/4)

أشهر الأعمال التي قدمتها قناة كارتون نتورك

مسلسل جامبول

أروع معركة في التاريخ

بن تن

جنون التسوق

فتيات القوة

منزل فوستر

الدببة الثلاثة

مغامرات العم جدو

وسنوافيكم بكل جديد يتعلق بأي تغير في ترددات قناة كارتون نتورك العربية حتى يسعد أطفالنا وتدخل البهجة والسرور نفوسهم بما تقدمه القناة من أعمال مميزة ومثيرة تجذب عقول وقلوب أطفالنا.