تردد قناة بطوط 2019 Batoot Kids على القمر الصناعي النايل سات المحببة للأطفال وطريقة ضبطه

في الفترة الأخيرة تم إطلاق مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال، ولكن من أبرز تلك القنوات التي ظهرت في الفترة الأخيرة قناة بطوط للأطفال، والتي لاقت اعجاب شريحة كبيرة من الجمهور، فهي تسعى لتقديم محتوى هادف وجذاب من أغنيات وأفلام كرتونية وبرامج تعليمية مبنية على أسس تربوية، للزيادة من الوعي التعليمي لدى الطفل وتنمية قدراته العلمية والعقلية والسلوكية.

تردد قناة بطوط 2019 للأطفال

تعتبر قناة بطوط للأطفال هي قناة مجانية متخصصة للأطفال يتم إذاعتها بشكل مفتوح طوال اليوم على مدار 24 ساعة، وتقوم القناة بتقديم مجموعة متنوعة من أفضل الأفلام الكرتونية الحديثة، كما أنها تركز في المحتوى المقدم من خلالها على تقوية مهارات الطفل وتنشيط عقله وذاكرته، ويساهم ذلك التنوع في البرامج والأفلام على زيادة عدد المشاهدات، ويمكنكم الآن استقبال تردد قناة بطوط المتخصصة للأطفال من خلال إدخال البيانات التالية على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم وهي كما يلي:

الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز التردد القناة أفقي ¾ 27500 11411 بطوط

قناة بطوط للأطفال

تمكنت قناة بطوط المتخصصة للأطفال أن تحتل قائمة أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى الأطفال بأعمارهم المختلفة، فعلى الرغم من أن تلك القناة انطلقت حديثاً، إلا أنها استطاعت أن تدخل في المنافسة مع أشهر القنوات، فقد اهتمت القناة بتعليم الأطفال الحروف والأرقام والألوان وأسماء الفواكه والخضروات والطيور والحيوانات، والأعداد وأيام الأسبوع، كل ذلك باللغتين العربية والإنجليزية، ويستمتع بها الأطفال، فضلاً عن إجماع مجموعة كبيرة من أولياء الأمور أن تلك القناة آمنة تماماً على أطفالهم ولا يتضمن محتواها أي عنف.