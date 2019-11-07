LIVEتردد القنوات الرياضية المفتوحة المجانية ⚽الناقلة لمباريات دوري ابطال افريقيا دون تشفير مباشر كأس...

نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا عرب فور نيوز تردد العديد من القنوات الرياضية المفتوحة بشكل مجاني والتي تنقل العديد من المباريات الرياضية العالمية في الكثير من أنواع الرياضة المختلفة بشكل مجاني عبر العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، ويمكنكم الآن من خلال هذا الموضوع معرفة العديد من الترددات المختلفة الخاصة بقنوات الرياضة ،والتي أصبحت أنواع كثيرة جدا من الرياضات المختلفة الآن فلم يعد الأمر مقتصر على رياضة كرة القدم، واليكم العديد من الجدول المختلفة الخاصة بترددات القنوات الرياضية والتي يمكن تنصيبها بمنتهي السهولة في دقائق بسيطة فقط.
تردد القنوات الناقلة لكافة الدوريات العالمية 2019 الدوري الإنجليزي و الدوري الاسباني وكاس آسيا 2019
اليكم عدد من الترددات الخاصة بالقنوات المفتوحة الناقلة لكافة مباريات كأس اسيا 2019 وذلك على القمر الالماني ASTRA، وسنوافيكم بباقي القنوات المفتوحة الناقلة للمباريات أولا بأول من خلال موقعنا عرب فور نيوز الآن، حيث يمكنكم مشاهدة مباريات كأس اسيا 2019 الآن.
|تردد القنوات الناقلة لمباريات 2018 على قمر استرا سات ASTRA 19.2°E
|القناة
|التردد
|DAS ERSTE HD
|H 11494 22000
|ONE HD
|11053h H 22000
|ZDF HD
|11362 H 22000
|ZDFinfo HD
|11347 V 22000
|DAS ERSTE SD
|11836 H 27500
|ONE SD
|10744 H 22000
|ZDFSD
|11954 H 27500
|ZDFinfo SD
|11954 H 27500
يمكنكم أيضا معرفة:
تردد قناة TRT التركية الناقلة لمباريات 2019
أيضا أعلنت القنوات التركية الأشهر على الإطلاق TRT أنها ستبث مباريات الدوري الإنجليزي 2019 ،على معظم القنوات التابعة لها ويمكن تنصيب تردد قنوات تي آر تي المختلفة الآن بكل سهولة ومتابعة المباريات بشكل مجاني.
|تردد قناة TRT على القمر ترك سات
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ FEC
|معدل الترميز N
|القمر
|أفقي 11096
|3/4
|30000
|Türksat 3A 42°E
|أفقي 11919
|3/4
|24444
|Türksat 2A 42°E
|أفقي 11041
|3/4
|8400
|Türksat 3A 42°E
تردد قناة ZDF الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي 2019
أعلنت القنوات الألمانية ZDF عن بثها لمباريات 2019 بشكل مجاني عبر القمر الألماني أسترا فقط ، وسيكون البث مجاني لقناة ZDF وقناة ARD.
|تردد قناة ZDF على القمر أسترا
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ FEC
|معدل الترميز N
|القمر
|أفقي 11494
|3/4
|22000
|Astra 19.2°e
|أفقي 11362
|3/4
|22000
|Astra 19.2°e
|أفقي 11836
|3/4
|27500
|Astra 19.2°e
|أفقي 11954
|3/4
|27500
|Astra 19.2°e
تردد قناة الراي الإيطالية “RAI” الناقلة لمباريات الدوري الأسباني 2019
تقوم مجموعة قنوات RAI الايطالية ببث مباريات 2019 كما أعلنت من قبل وإلى الآن يمكن تنصيب تردد قناة RAI من خلال القمر الصناعي هوتبيرد دون أي تشفير.
|تردد قناة RAI على القمر هوتبيرد
|التردد
|معدل الترميز N
|القمر
|أفقي 11804
|27500
|Hotbird 13°E
|أفقي 11766
|27500
|Hotbird 13°E
|أفقي 10992
|27500
|Hotbird 13°E