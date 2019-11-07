تردد قناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي النايل سات لمتابعة أفضل البرامج والكليبات للصغار

تردد قناة طيور بيبي على النايل سات أصبح من الأمور الهامة التي تشغل الكثير من الآباء والأمهات خلال الفترة الحالية، وخاصة وأن قنوات الأطفال تعد من القنوات المميزة والمفضلة في جميع البيوت، فنجد الصغار دائمين البحث عن أفلام الكرتون المفضلة لهم والبرامج المسلية والتي يمتزجون معاها في عالم الأطفال،ومن أهم القنوات التي شاع صيتها في كافة أنحاء المنطقة العربية بالإضافة إلى امتداد شهرتها للعدد كبير من الدول الأوروبية قناة toyor baby والتي تعتبر الشقيقة الصغرى ل قناة طيور الجنة، ونظرا لأهمتيها فقد خصصنا مقالنا كي نضع بين ايديكم تردد قناة طيور بيبي الحديث على القمر الصناعي النايل سات سات.

قناة طيور بيبي

هي محطة فضائية مخصصة للأطفال، تقدم محتوى هادف ومفيد لجميع الأطفال بالوطن العربي، وهي قناة أردنية فضائية تعمل تحت إشراف وإدارة رجل الأعمال المعروف خالد مقداد، كما تضم القناة فريق عمل مميز، وتشارك أسرة مقداد فريق العمل، يقع مقر قناة toyor baby في العاصمة الأردنية عمان وتبث محتواها عبر القمر الصناعي النايل سات من دولة البحرين.

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تردد قناة طيور بيبي الجديد

من خلال الأسطر التالية يمكنكم متابعينا الكرام، استقبال channel baby على القمر الصناعي النايل سات ، وبعد استقبال الإشارة بكل جيد سوف يستمع صغاركم بمتابعة ومشاهدة أفضل البرامج والأناشيد من خلال شاشات عرض قن طيور بيبي.

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: ١١٣٩١

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

الاتجاه: أفقي

نسعد دائما بتلقي أستفساراتكم أسئلتكم في حال مواجهة أي عواقب عند استقبال إشارة تردد قناة طيور بيبي ٢٠١٩.