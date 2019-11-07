تردد قناة توم وجيري للأطفال على النايل سات لعام 2019 وطريقة الضبط

يزداد البحث عن تردد قناة توم وجيري للأطفال كل يوم من قبل مختلف الآباء والأمهات في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث يريدون الحصول على هذه القناة من أجل أطفالهم، فهي تعتبر من أفضل وأشهر قنوات الأطفال الموجودة الآن بين القنوات الفضائية، ولا تظهر هذه القناة في القائمة بنفس الاسم، ولكنها اشتهرت بهذا الاسم نظراً لعرضها المستمر لكرتون توم وجيري الذي تدور أحداثه بين القط توم والفأر جيري.

تردد قناة توم وجيري للأطفال

يمكنكم الحصول على قناة توم وجيري المفضلة عند الأطفال والموجودة على القمر الصناعي النايل سات على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم من خلال إضافة الترددات الخاصة بها على الجهاز الموجود لديكم، والاستمتاع بمتابعة جميع الأفلام المعروفة التي تعرض على هذه القناة، وأيضاً مشاهدة البرامج المفيدة للأطفال، وتردد هذه القناة هو:

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

قناة توم وجيري عام 2019

تقدم هذه القناة عدد كبير جداً من أفلام الكرتون والبرامج الترفيهية والتعليم الخاصة بالأطفال، وأيضاً مجموعة من الأغاني الممتعة والتي ينجذب لها الأطفال، ويأتي في مقدمة الأفلام المعروض على هذه القناة أفلام توم وجيري والتي تعتبر أقدم أفلام الكرتون على مدار السنوات كلها، إلا أنها ما زالت تتصدر أفلام الكرتون في المشاهدة، ولا يمل منها المشاهدين سواء كان الأطفال والكبار، ولذلك نلاحظ أن هذه القناة موجودة في أغلب بيوت الوطن العربي لاهتمامها بعرض كل ما ينال إعجاب الأطفال.