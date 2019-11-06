نرصد تردد قناة أون تي في الجديد ON E وقناة أون لايف وقناة أون سبورت وقناة أون دراما وجميع قنوات أون الفضائية على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا المقال، فجميع هذه القنوات تبث محتواها من خلال تردد واحد، تعتبر قناة أون لايف ONlive في واحدة من أشهر القنوات المصرية في مصر والوطن العربي وهى الآن ملك لشركة إيجيل كابيتال بعد أن كانت مملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قناة أون تي في قناة مجانية مفتوحة تعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع.

قناة أون تي لايف تي في ONlive من أفضل القنوات المتخصصة التي تقدم محتوي هادف ومتميز من أهم البرامج المتنوعة برامج اجتماعية وبرامج حوارية وإخبارية وثقافية ودينية، كما تقدم القناة باقة متنوعة من أقوي المسلسلات العربية وهندية المدبلجة،وذلك حققت القناة نجاح كبير وشهرة واسعة بين الشاهدين ومحبي القناة في مصر ومختلف الدول العربية.

تردد قناة أون الجديد “ON E – ONlive – On Sport – ON dram” على نايل سات

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سنقدم إليكم اليوم من خلال هذا المقال التردد الجديد لقناة أون تي في وكذلك قناة أون سبورت وأون دراما وجميع قنوات أون الشهيرة، حيث يبحث عن هذه القنوات الكثير من المشاهدين وعشاق القناة, ويمكن لجميع المشاهدين ضبط تردد قناة أون تي في الجديد على النايل سات.

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 10853 أفقي 27500 5/6

تقدم قناة أون تي في ON TV مجموعة مميزة ومتنوعة من أهم البرامج التي منها :

برنامج كل يوم.

برنامج أنا وأنا.

برنامج ست الحسن.

برنامج صباح أون.

برنامج قلوب عامرة.

برنامج وان أفتوك.

برنامج السلف الصالح.

برنامج SNL بالعربي.

برنامج حوش عيسى.

لمعرفة تفاصيل أكثر عن القناة يتولى حساب قناة أون تي في ONlive على تويتر عرض متابعة مستمرة للأحداث.

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