نرصد “أقوى إشارة” تردد قناة بي أوت كيو beoutQ HD الجديد 2019 على جميع الأقمار الصناعية لرؤية كافة البطولات العالمية والمحلية حيث يهتم الملايين من المصريين والكثيرون من مختلف القنوات الفضائية بمتابعة تردد القنوات الرياضية هذه الأيام لما تشهده من إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر والجميع يتابع مباريات الكان وأبرز الأحداث الرياضية حولها وبالتالي يريدون ضبط تردد قناة بي أوت كيو beoutQ الجديد يونيو 2019 القوي لأنها ضمن القنوات الرياضية المفتوحة لنقل المباريات مجاناً.

وقد بدأت مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر يوم 21 يونيو ومستمرة حتى 17 يوليو بتوزيع المجموعات والفرق الرياضية على 6 مجموعات كل مجموعة تشمل 4 فرق وبالطبع نرصد لكم أحدثهم لحظة بلحظة فضلاً عن كافة البطولات الرياضية العالمية والمحلية الأخري، ومن أجل تشغيل قناة بي أوت كيو beoutQ لن يتطلب الأمر إلا لجهاز خاص بالقناة واشتراك بالإنترنت، كما أن القناة تعمل على جميع الأجهزة التي تتوفر على خاصية الصورة المضغوطة ( H265 – HVEC).

تردد قناة بي أوت كيو beoutQ الجديد يونيو 2019

اضبط الآن تردد قناة بي أوت كيو الجديد يونيو 2019 فهي مجموعة قنوات مفتوحة مجاناً لعرض المباريات المحلية والعالمية على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية وإشارة قوية، رموز التردد في الجدول التالي:

اسم القمر تردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 12344 27500 5/6 عمودي V نايل سات 12034 27500 5/6 أفقي H عرب سات 12207 27500 5/6 أفقي عرب سات 11919 27500 5/6 عمودي عرب سات 12380 27500 5/6 عمودي

خطوات تحديث أجهزة الاستقبال لقنوات بي اوت كيو الرياضية

أولاً: الانتقال لقائمة قنوات التلفزيون العادية

ثانيا: الضغط على زر الإعدادات بواسطة الريموت الخاص بجهاز استقبال بي أوت كيو الرياضية beoutq

ثالثاً: قم باختيار (TV Setting)

رابعا: قم باختيار (System)

خامسا: قم باختيار (System Update)

رابط قناة بي اوت كيو رابط البث المباشر لقناة بي أوت كيو 10 قنوات Advertisements رابط جدول مباريات بي أو كيو بث مباشر

قناة بي أوت كيو هي شراكة بين شركة كولمبية وأخرى كوبية، وتعمل وفق الأنظمة في الدولتين التي تعتبر العالم نظامي 100%‏ وذلك لتجريم الاحتكار. المستثمرون من دول خليجية ومن كبار المستثمرين في كوبا وكولومبيا.

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الجدير بالذكر أن بجانب تردد قناة بي أوت كيو beoutQ الجديد، هناك مجموعة من القنوات الناقلة مباريات كأس الأمم الأفريقية منها مجموعة قنوات بي أن سبورت العملاقة، وكذلك تردد قناة تايم سبورت المفتوحة المجانية، ومن تواجه مشكلة في ضبط التردد أو يريد الاستفسار عن أي معلومة حول القنوات الفضائية الرياضية عليه سرعة التعليق لنا ومخاطبتنا ونعمل على مساعدته وحلها في أسرع وقت.