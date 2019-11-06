تردد قناة روتانا موسيقى 2019 Rotana Music على النايل سات والعرب سات لمتابعة حفلات موسم الرياض

قناة روتانا موسيقى، هي قناة منوعات فضائية متخصصة تابعة لمجموعة قنوات روتانا السعودية التي تبث من الإمارات، بدأ تأسيسها عام 2003، بعد أن اشترى الأمير الوليد بن طلال قناة art موسيقى من الشيخ صالح كامل، وتم تغيير اسمها فيما بعد إلى الإسم الحالي “روتانا موسيقى”، وهي تختص بعرض أهم ما تنتجه قناة روتانا للصوتيات والمرئيات من أعمال فنية لكبار الفنانين، كذلك تقوم بتغطية أهم وأكبر المهرجانات العربية كموسم الرياض.

تهتم قناة روتانا موسيقى بتقديم محتوى متنوع تخاطب به الشباب الخليجي والعربي، حيث تبث القناة مجموعة من البرامج الترفيهية والموسيقية والتي تجذب فئة كبيرة من المتابعين الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 25 عام، حيث مرت القناة بسلسلة من التطورات لما يتناسب مع تطلعات الشباب العربي، فيلاحظ الصبغة العصرية التي أصبحت معظم برامجها تتسم بها، أيضاً تحرص برامجها على طرح مواضيع جذابة وجريئة تخاطب المشاهدين بصورة مباشرة.

برامج روتانا موسيقي متنوعة بين الموسيقى والترفية إلى أحدث الفيديو كليبات، ونشرات اخبارية لأخر أخبار الفنانين والإصدارات الجديدة، وأخبار السينما والموضة والمهرجانات الفنية المتنوعة، بما يضمن لجمهور القناة من الشباب متابعة ما يهمهم في هذه المجالات بشكل متواصل.

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موسم الرياض 2019

يشهد موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية نجاحاً منقطع النظير، فهو من أكبر الحفلات الموسيقية التي أقامتها المملكة، وهو يقام على أرض الرياض، ويبث حفلات غنائية وطربية عل مدار الساعة، وتستمر فعاليات مهرجان الرياض لمدة تتجاوز الشهرين، ويشارك فيه عدد من كبار الفنانين العرب والسعوديين وبعضاً من المطربين العالميين، ويعرض المهرجان أيضاً عروضاَ حية وسهرات وحفلات مميزة، حيث تهدف المملكة من خلال المهرجان إل نقل ثقافات الشعوب المختلفة بين بعضهم البعض، لذا يلاحظ وجود حفلات ليالي بيروت وليالي المحروسة وغيرها.

ذاع صيت قناة روتانا موسيقى مؤخراً عقب بدء موسم الرياض، نظراً لقلة عدد التذاكر للحفلات ونفاذها سريعاً، لذا يلجأ عدد كبير من الجمهور لمشاهدة الحفلات والبرامج عبر قناة روتانا موسيقى، والتي ننشر التردد الخاص بها عبر قمري النايل سات والعرب سات كالتالي:-

تردد قناة روتانا موسيقى 2019

اسم القناة على أجهزة استقبال القنوات Rotana music