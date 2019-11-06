تردد قناة توم وجيري الكرتون Tom and Jerry نوفمبر 2019 اضبط القناة الان على القمر نايل سات

تعتبر قناة توم وجيري الكرتون Tom and Jerry من أهم القنوات التي تهتم بها الكثير من الأاسر المصرية الكبار والصغار، وتقدم قناة توم وجيري العديد من أفلام الكرتون المحببة لدى الكبار والصغار، كما تقدم الكثير من الأغاني المحببة لدي الأطفال وبرامج كثيرة مفيدة، لذا سوف نقدم لكم التردد الجديد للقناة عبر تلك السطور حتى تستقبل القناة وتضبطها على النايل سات.

الجدير بالذكر، بأن قناة توم وجيري الكرتونية هي من القنوات المحببة والمخصصة للكبار والصغار، ومن أقوى الأفلام الكرتونية التي تُذاع على القناة جميع أفلام الكرتون الخاصة بالقط توم والفأر جيري التي تدخل السرور والبهجة في قلوب الجميع من كافة الفئات العمرية، يمكنكم من الآن تثبيت القناة بدون تقطيع على التردد الجديد.

تردد قناة توم وجيري الكرتون Tom and Jerry شهر نوفمبر 2019

يمكنكم الآن مشاهدة الأفلام الكارتونية والأغاني الخاصة بالأطفال على التردد الجديد للقناة، وذلك عبر بث القناة على القمر الصناعي على النايل سات، ومن الآن ستشاهدون القناة دون تقطيع.

تردد قناة توم وجيري 2019

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

تردد قناة الكارتون توم وجيري Tom and Jerry