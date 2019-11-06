تردد قناة بطوط كيدز على النايل سات ومتابعة برامج وأفلام الكارتون المميزة

نقدم لكم تردد قناة بطوط كيدز على النايل سات، حيث إنطلقت قناة بطوط كيدز منذ فترة وجيز ورغم ذلك فقد نالت شهرة كبيرة بين قنوات الأطفال الفضائية التي تقدم البرامج والمنوعات الخاصة بالأطفال، واصبح البحث عن تردد القناة يأخذ شكل كبير على شبكة الإنترنت، وبدأ تعلق الأطفال بالقناة يزداد وذلك لعدة أسباب سوف نتعرض لها في هذا المقال مع توفير التردد الخاص بالقناة لتسهيل عملية البحث على الرسيفر والاستمتاع بمشاهدة مفيدة وممتعة.

تردد قناة بطوط كيدز

تردد قناة بطوط كيدز على النايل سات من أسهل الأمور التي يمكن البحث عنها عن طريق ضبط الهوائي ثم البحث اليدوي عن القناة من خلال هذا التردد الذي نرفقه لكم وتقديم أجمل وجبات التعليم والترفيه للأطفال من خلال قناة بطوط كيدز.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11411 (H) 27500 – 7/8 SD

برامج قناة Batoot

تتميز قناة بطوط كيدز بعدد كبير من البرامج التي تقدم خلال الأربع وعشرون ساعة دون انقطاع أو تشويش، وتقدم وجبة دسمة تناسب جميع الأعمار للأطفال سواء طفل الروضة، أو طفل المرحلة الابتدائية أو طفل المرحلة المتأخرة، تعدد البرامج الموجهة للطفل لجميع المراحل والتي تحرص عليها القناة لإرضاء كافة الأذواق وفي نفس الوقت تقديم وجبات تعليمية متنوعة ومعلومات عامة مفيدة عن البيئة المحيطة بالطفل، كما تقدم مجموعة من الأغاني الخاصة بالطفل وهي أغاني تعليمية في المقام الأول وترفيهية في المقام الثاني بالإضافة إلى برامج المسابقات.