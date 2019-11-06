تردد قناة توم وجيري 2019 على النايل سات لأحدث البرامج الترفيهية وكرتون القط والفأر

تردد قناة توم وجيري من أكثر الترددات بحثًا عبر النايل سات، حيث تهتم تلك القناة بالأطفال في كافة مراحلهم المختلفة، وهذا هو السبب وراء ازدياد البحث عنها في تلك الأيام بصورة واسعة، وأهم ما تقدمه القناة هي سلسلة كرتون توم آند جيري الشهير بالقط والفأر، وهو من الأفلام الكرتونية التي لا يكرهها أي طفل في العالم أجمع، وكان الملايين يترقبون أي لحظة لعرض حلقة واحدة منه، ولعبت القناة على هذا العشق، وأصبحت تقدم الكرتون على مدار 24 ساعة دون توقف أو فواصل إعلانية مملة.

تردد قناة توم وجيري 2019

تعتبر قناة توم وجيري من أكثر القنوات المميزة في الشاشة الفضائية في تلك الفترة، حيث أنها تهتم بنقل برامج الإنمي للصغار والكبار وكافة الرسوم المتحركة، وتُعد من القنوات الترفيهية الممتعة، على الرغم من أنها لا تظهر على الريسيفر باسم توم وجيري، إلا أنها لكثرة عرضها للكرتون على مدار اليوم أطلق عليها قناة توم وجيري، ويمكن استقبالها عبر النايل سات بكل سهولة من خلال إدخال التردد الخاص بها وضبط معامل الاستقطاب والترميز.

ويمكن ضبط القناة من خلال :

القمر الصناعي، النايل سات. التردد، 11354. Advertisements الاستقطاب، عمودي. معامل الترميز، 27500. الاتجاه، 5/6.

كرتون توم وجيري

يذكر أن كرتون توم وجيري من أقدم أفلام الكرتون حيث تم إنشاؤه عام 1940 وذلك علي يد جوزيف بارييرا والرسام ويليام حنا، وتدور أحداث هذا الكرتون على المنافسات والصراعات المختلفة بين القط والفأر في إطار كوميدي وشيق وممتع للأطفال والكبار، فهم يقضون أمامه الساعات دون أن يشعرون بالملل.