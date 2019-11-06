تردد قناة توم وجيري Tom and jerry على النايل سات

تبحث كل أم عن قناة مسلية لأطفالها وفى نفس الوقت تقدم محتوى مفيد له، وقناة توم وجيري من أفضل هذه القنوات مثل قناة طيور الجنة وطيور بيبي، حيث تقدم قناة توم وجيري العديد من أفلام الكرتون المختلفة والمتنوعة ويأتي على رأسهم كرتون القط والفأر الشهير، فيمكن الآن لكل أم تنزيل القناة والاستمتاع بها مع طفلها الصغير من خلال تردد قناة توم وجيري الذي نقدمه إلى حضراتكم من خلال موقعنا” اعرف كورة”.

تردد قناة توم وجيري

حيث بدأت القناة في عملية البث منذ سنوات قليلة ولكنها استطاعت أن تكون قاعدة جماهيرية عريضة وتنال على إعجاب الملايين من المُحبين والمُتابعين لها في جميع الدول العربية، حيث تقوم بعرض كرتون توم أند جيري بشكل مستمر وهو كرتون محبب لدى الجميع صغاراً وكباراً، وعلى الرغم من تشابه حلقاته التي تكون في إطار مطاردة القط توم إلى الفأر جيري أثناء سرقته للجبنة من ثلاجة السيدة مامي؛ إلا أنه يظل الكرتون المميز لدى الجميع والذي يمكن مشاهدته باستمرار دون ملل.

تردد قناة كرتون القط والفأر

ويذكر أنه تم عرض كرتون توم وجيري للمرة الأولى في عام 1940، وتم تطويره وما زال يتم عرضه حتى وقتنا الحالي، ويظهر معه بعض الشخصيات الكرتونية الأخري والتي أخذت مكانة كبيرة في قلوب صغارنا وهم” عصفور الكناري، البطة الصفراء، السمك الصغيرة، السيدة مامي التي لم يظهر وجهها ولو لمرة واحدة، الكلب سبايك”، وإليكم في التالي تردد قناة توم وجيري: