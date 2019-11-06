تردد قناة توم وجيري عبر نايل سات لمتابعة مغامرات مسلسل الكرتون Tom and Jerry

تردد قناة توم وجيري هي الأكثر شيوعاً وبحثاً بين الأطفال والكبار، فعلى الرغم من بساطة فكرة المسلسل الكرتوني، القائم على الصراع الأزلي بين القط والفأر، إلا أن مغامرات القط والفأر استطاعت أن تجذب انتباه أجيال بأكملها، منذ أربعينيات القرن الماضي، أي أن توم آند جيري هو الكرتون المفضل للأبناء والآباء والأحفاد.

تردد قناة توم وجيري

انطلقت قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات، وحققت شعبية كبيرة، لأنها تقدم أفلام توم وجيري على مدار الأربعة وعشرون ساعة، دون أي فواصل إعلانية قد تسبب الملل والضيق للمشاهدين، وحرصت القناة أيضاً على التنوع، إذ تقدم بعض الفقرات الكرتونية الأخرى، ويأتي تردد توم آند جيري على القمر الصناعي نايل سات عبر الأرقام التالية:

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

مغامرات القط والفأر

بدأت أولى حلقات المغامرات الكوميدية Tom and Jerry في العاشر من فبراير عام 1940، وكانت أول حلقة بعنوان طرد القط جاسبر من المنزل، وفيما بعد تم تغيير اسم القط إلي توم والفأر إلي جيري بدلاً من جينكيز، والذي كان يعني نحساً، واستمر إنتاج الحلقات حتى عام 2005 قبيل وفاة مبتكر الشخصيات بقليل، وقد بلغ عدد الحلقات 161 حلقة، بعد أن توقف الإنتاج أكثر من مرة خلال الأعوام التي تخللت العرض.

مبتكر توم آند جيري

يذكر أن مبتكر شخصيتي القط والفأر وغيرهما من أشهر شخصيات الكرتون هو وليام هانا وهو ذو أصول سورية، فوالده فنان سوري شهير، انتقل للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد استطاع بفكرته البسيطة أن يجمع أطفال العالم على حب مغامرات توم آند جيري، ليبحث الجميع اليوم عن تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات.