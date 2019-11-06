تردد قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي للأطفال على النايل سات تحديث نوفمبر 2019

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي قناة عربية إماراتية مخصصة لعرض المغامرة والتوعية الثقافية وتخاطب فئة الأطفال بالأخص تحت شعار غامر وأكتشف، كما أن القناة الإماراتية الشهيرة ناشيونال جيوغرافيك كيدز تبث على القمر الصناعي نايل سات بشكل مجاني غير مشفر أبداً، وهو من أجل عرض الكثير من البرامج المدبلجة باللغة العربية من القناة الأم ناشونال جيوغرافيك كيدز الموجهة خصيصاً للأطفال وعرض ما هو مناسب لسنهم.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك

تم بالفعل إطلاق قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي في عام 2017 من أجل القيام بعرض محتواها الإعلامي الذي يتحدث عن علوم الطبيعة والأفلام الوثائقية والجغرافية وغيرها من العلوم الكثيرة المفيدة لعقل الإنسان ولكن القناة مخصصة وموجهة بشكل كبير للأطفال.

وذلك حرصاً من دولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة ونشر الوعي المعرفي والثقافي الكافي للأطفال والنهوض الكامل بهم من خلال زيادة المعلومات حول الطبيعة كما تقوم القناة أيضاً ببث من خلال مقرها الرئيسي في مدينة أبو ظبي لنقل كافة برامجها العربية المدبلجة إلى اللغة العربية الفصحى.

وذلك حول علوم الطبيعة وعالم الحيوان وأيضا معرفة كل ما يخص المغامرات بطريقة مسلية للغاية من أجل الأطفال، وذلك يرجع إلى الحرص الشديد على توصيل المعلومات الكثيرة بشكل صحيح ودقيق ومناسب للفكر الخاص بالأطفال جميعاً، وترددها كالتالي :-

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W نايل سات 11938 (V) 27500 – 5/6 SD مجاني 7.0°W نايل سات 12322 (V) 30000 – 3/4 HD مجاني

برامج القناة

توجد العديد من البرامج التي تقوم قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي بعرضها والتي تتمثل في الآتي..: