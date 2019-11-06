تردد قناة سوريا الرياضية المفتوحة الجديد 2019 بتقنية hd

يهتم الكثير من المشاهدين بالبحث عن تردد قناة سوريا الرياضية، وذلك لأنها تعتبر من أفضل وأبرز القنوات الموجودة على شاشة التلفزيون السورية، والتي سبق وظهرت في الآونة الأخيرة، وقد استطاعت الفتاة أن تقوم بتحقيق النجاح واثبات وجودها خلال فترة قصيرة، فهي تقوم بنقل الكثير والعديد من الأحداث الرياضية الهامة، كما تقوم بنقل العديد من التقارير الرياضية والنشرات الإخبارية الهامة.

تردد قناة سوريا الرياضية

تعتبر من أفضل وأبرز القنوات الرياضية، فهي تندرج ضمن القنوات التي استطاعت أن تقوم بنقل بطولة كأس آسيا لكرة القدم، ويمكن مشاهدة القناة بشكل مجاني على القمر الروسي “إكسبرس”، ومن المعروف أن القمر الروسي الذي يوجد به القناة الشهيرة سوريا الرياضية يقع بفارق أربع درجات غربا عن القمر المصري الشهير نايل سات، وبفارق إحدى عشر درجة غرباً لدولة سوريا.

تخصصت القناة في الآونة الأخيرة في نقل الكثير من المباريات العالمية في كرة القدم وذلك سواء ان كان في أوروبا أو أفريقيا، ومن المتوقع أن تقوم القناة أيضا بنقل المباريات الخاصة بدوري أبطال أوروبا لهذا العام، والتي سوف تشترك فيه العديد من الفرق الكبيرة مثل نادي ليفربول وبرشلونة، وأيضا بطولة غرب آسيا لكرة القدم بالعراق والتردد كالتالي :-

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hd: 12688، الاستقطاب : عمودي v، ترميز 30000.

البرامج التي تعرضها القناة

تقوم ببث الكثير من البرامج ونقل الكثير من المباريات، ومنها عددا كبير من المباريات والبطولات مثل مباريات كأس آسيا لكرة القدم، ومباراة النهائي بين قطر واليابان، كما تقوم أيضا القناة بنقل مباريات الدوري الأوروبي بشكل مجاني، كما سبق ونقلت القناة بعض مباريات كأس العالم وبعض الدوريات العالمية المختلفة.

كما تقوم القناة أيضا بنشر الكثير والعديد من الأخبار الرياضية والنشرات الإخبارية الرياضية المختلفة، وتعد تلك القناة من أبرز القنوات وأفضلها على الإطلاق في دولة سوريا، ومن المتوقع أن تقوم القناة ببث العديد من مباريات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وتصنف تلك القناة من أروع القنوات الرياضية.