تردد قناة الملاعب السودانية Sudan Sport على الأقمار الصناعية لعشاق الكرة السودانية

يبحث عشاق الساحرة المستديرة دائمًا عن القنوات الرياضية مثل تردد قناة الملاعب السودانية Sudan Sport لمتابعة مباريات كرة القدم والاستديوهات التحليلية جذبت القناة في الفترة الأخيرة كثير من المشاهدين بالوطن العربي لما تقدمه من برامج رياضية مميزة تبث القناة إشاراتها عبر قمري النايل سات والعرب سات لتتمكن من مشاهدة القناة بأقوى إشارة حققت القناة في الفترة الماضية شهرة واسعة في عالم البث الفضائي يمكنكم الآن الاستمتاع بالقناة وما تقدمه من برامج.

تردد قناة الملاعب السودانية

يمكنكم ضبط أجهزة استقبالكم المنزلية الآن لاستقبال تردد قناة الملاعب Sudan Sport على أقمار النايل سات والعرب سات:

أولًا التردد على قمر النايل سات:

القمر تردد Sudan Sport معامل الاستقطاب معامل الترميز نايل سات 11391

12686 عمودي 27500

ثانيًا التردد على قمر العرب سات:

القمر الصناعي تردد Sudan Sport معامل الترميز عرب سات 12034 27500/تلقائي

تنقل قناة الملاعب Sudan Sport Sudan Sportمباريات الأندية السودانية والدوري السوداني الممتاز ومباريات الأندية السودانية في البطولة الإفريقية، يُذكر أنه يشارك بالدوري السوداني الممتاز 18 ناديًا أبرزهم نادي الهلال السوداني، يلعب كل فريق 34 مباراة على دورين الذهاب والإياب والفريق الأول يتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا والثالث يتأهل لكأس الكونفيدرالية الإفريقي ويهبط أدنى ثلاث فرق ومن أقوى الأندية السودانية الهلال والمريخ، تُوج نادي الهلال بطلًا 28 مرة وتوج نادي المريخ بطلًا 21 مرة وهداف الدوري 2019 رمضان عجب برصيد 10 أهداف.