طريقة استقبال تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 بعد اقتراب الافتتاح الخاص بها

نعلن لكم عن تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 والتي سوف يتم افتتاحها خلال الفترة القادمة وبعد أن انتهت التجهيزات الخاصة بها ولم يتبقى سوى أن يتم بدأ عرض البرامج التي سوف تقدمها القناة والتي سوف تختص بنادي الزمالك في جميع الألعاب الرياضية التي يخوضها مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكافة الألعاب التي توجد بالنادي، ونعلن لكم طريقة استقبال القناة من خلال قمر نايل سات بكل سهولة للاستمتاع بما تقدمه القناة.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019

وقال رئيس النادي المستشار مرتضى منصور بأن الإدارة قامت بالانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالقناة سواء من التجهيزات أو من خلال الاتفاق على البرامج التي سوف تظهر عليها أو النجوم الذي سوف يتم استضافتهم خلال الفترة القادمة، حيث أكد بأن جميع جماهير الزمالك سوف تسعد بتلك القناة وما تقدمه من أخبار وبرامج تهم النادي وهو ما يحلم به الجماهير من وقت كبير لكي يكون لهم منبر يعبر عنهم وعن أراءهم.

القمر التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز التشفير نايل سات 112019 أفقي 5/6 27500 مفتوحة

وأعلن رئيس النادي بأن القناة سوف تبدأ البث الرسمي لها يوم 16 من شهر نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن تشهد القناة إقبال كبير من قبل الجماهير، وذلك بسبب الشعبية الكبيرة التي يمتلكها النادي سواء داخل مصر أو في الدول الخارجية، حيث يعد الزمالك من قطبي الكرة المصرية والذي يوجد له الكثير من المشجعين والمهتمون بكافة الأخبار المتعلقة به.