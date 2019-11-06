تردد قناة أر أم سي الرياضية rmc sport الفرنسية لعشاق الدوري الإنجليزي

يبحث عشاق الرياضة دائمًا عن كل القنوات الرياضة الجديدة ومنها تردد قناة أر أم سي الرياضية rmc sport الفرنسية التي تتيح لمتابعيها مشاهدة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لما له من شعبية كبيرة في الأوساط الرياضية بسبب قوته الاحترافية وكثرة الفرق الممتازة به، وقد استطاعت قناة rmc sport الفرنسية الوليدة أن تنتشر انتشارًا واسعًا في فترة وجيزة وتستحوذ على اهتمام الجماهير بالعالم العربي وتُحقق انتشارًا واسعًا وتأخذ حق البث للدوري الإنجليزي بشكل حصري .

تردد قناة أر أم سي الرياضية rmc sport الفرنسية

يمكنك ضبط جهاز استقبالك لاستقبال القناة على الترددات التالية:

اسم القناة القمر الصناعي تردد القناة معامل الاستقطاب معامل الترميز تصحيح الخطأ RMC Sport 1 HD أسترا 11934 v 29700 2/3 RMC Sport 2 HD أسترا 12246 v 29700 2/3 RMC Sport 3 HD أسترا 12402 v 29700 2/3 RMC Sport 4 HD أسترا 11817 v 29700 2/3 RMC Sport news HD أسترا 12363 v 29700 2/3

بدأت القناة في البث الفضائي عام 2016م وهي مملوكة لشركة التيس فرنسا” Altice France وهي قناة مفتوحة مخصصة للبث الرياضي لغة القناة الفرنسية والبلد الذي انطلقت منه القناة فرنسا ومقرها في باريس يمكن متابعة مواعيد المباريات الناقلة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، تقوم القناة بتغطية حصرية وشاملة لأحداث الدوري الإنجليزي، ويمكنك أيضًا متابعة القناة على القمر الصناعي يوتلسات من خلال الترددات التالية: