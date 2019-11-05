تردد قناة الأماكن دراما Alamaken drama TV “نوفمبر 2019” على نايل سات وعرب سات اشهر...

نقدم لكم اليوم تردد قناة الأماكن دراما Alamaken drama TV نوفمبر 2019 على قمر نايل سات وعرب سات، وهى واحدة من القنوات الفضائية المتميزة، فقد لاحظنا تزايد في عمليات البحث عن تردد قناة الأماكن دراما Alamaken drama TV وذلك بالعديد من البلدان العربية، فكان لِزاماً علينا إعداد تقرير مُفصل عن تردد القناة وأهم برامجها، حيث اشتهرت قناة الأماكن دراما بمحتواها البدوي المتميز والفريد.
ومن الجدير بالذكر أن تردد قناة الأماكن دراما تهتم بالموروث الثقافي العربي الأصيل،وتهتم القناة بعرض الحياة البدوية من خلال دراما اجتماعية لحياة الصحراء، لذلك يحرص على مشاهدة القناة مشاهدين كُثر كن البلدان الخليجية والعربية، هذا وتنظم قناة الأماكن العديد من المسابقات الشعرية العربية، كما تقدم القناة المسلسلات البدوية ذات البعد الذي يحتوي ويهتم بالثقافة البدوية، ويمكن استقبال إِارة تردد قناة الأماكن دراما من خلال القمر نايل سات والقمر عرب سات.
تردد قناة الأماكن دراما Alamaken drama TV على قمر نايل سات وعرب سات
|القمر
|التردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|نايل سات
|10757
|27500
|رأسي
|5/6
|عرب سات
|11976
|27500
|رأسي
|5/6
|عرب سات
|11977
|27500
|رأسي
|5/6
الصفحىة الرسمية لقناة الأمام دراما alamaken_tv على تويتر
رابط الصفحة الرسمية لقناة الأماكن دراما على يوتيوب
Advertisements
رابط الصفحة الرسمية لقناة الأماكن على الفيس بوك
تردد قناة الأماكن دراما Alamaken drama TV على نايل سات عرب سات
|تصنيف القناة
|قناة ترفيهية بدوية
|مالك القناة
|سالم عبد الله السمي البقمي
|تاريخ التأسيس القناة
|2011
|بلد القناة
|السعودية
|لغة بث القناة
|العربية
|المقر الرسمي
|الرياض، السعودية
|الموقع الرسمي
|قناة الأماكن
|عبر الساتل
|
قد يهمك أيضا التعرف على:
ترددات جميع قنوات القمر نايل سات الجديدة Nile Sat “تحديث نوفمبر 2019” التردد السحري لتنزيل وتحميل جميع الترددات بضغطة واحدة
كما تقدم القناة العديد من الأعمال الدرامية البدوية ذات البعد التراثي في محاولة حثيثة لإحياء التراث البدوي لدى المشاهد العربي،وتعرض القناة برامجها على شاشة مجانية مفتوحة بدون تشفير أو اشتراك مادي، وتبث القناة محتواها على مدار اليوم بدون توقف.