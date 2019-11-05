Majid Kids تردد قناة ماجد للأطفال الجديد على نايل سات “نوفمبر 2019” أشهر جميع قنوات...

تردد قنوات الأطفال والتي يتربع على عرشها تردد قناة ماجد للأطفال Majid Kids من أكثر القنوات مشاهدة والتي يتعاظم ويزايد البحث عنها، حيث أصبحت قنوات الأطفال وما تقدمه من أعانى أطفال وأفلام كارتون تشكل عقول ووجدان الطفل العربي، وتسعى الأسر العربية إلى أختبار أفضل القنوات الخاصة بالطفل، خاصة قنوات الأطفال التي تراعي التقاليد والعادات العربية، ويأتي تردد قناة ماجد للأطفال على رأس قنوات الأطفال التي تراعي هذه القيم العربية الأصيلة، لذلك فقد كان لِزاماً علينا إعداد هذا التقرير عن تردد قناة ماجد للأطفال، وذلك حتى نوفر على الأسر العربية عناء ومشقة البحث عن التردد الجديد والصحيح لقناة ماجد للأطفال.

ونبدأ هذا التقرير بلمحة سرية عن بداية انطلاق بث تردد قناة ماجد للأطفال، فقد انطلق البث الأول لقناة ماجد للأطفال على نايل سات قي شهر سبتمبر من عام 2015، واستطاعت قناة ماجد للأطفال في فترة وجيزة أن تكون قناة الأطفال الأولي والأكثر مشاهدة بمعظم البلدان العربية، وخلال السنوات السابقة من بث تردد قناة ماجد، استطاعت خلالها القناة من امتلاك مكتبة كبيرة ومتميزة من البرامج والأعمال الفنية وأفلام الكارتون وأغاني الأطفال.

مشاهدة تردد قناة ماجد للأطفال Majid Kids أفلام كارتون وأعاني أطفال على نايل سات

وتجدر الإشارة إلى أن أبطال الأعمال الفنية التي قدمتها قناة ماجد للأطفال هي من ابتكار القناة، حيث أن الشخصيات الكرتونية هي شخصيات مجلة ماجد الشهيرة والتي تمتلكها إدارة قناة ماجد للأطفال، فقناة ماجد هي امتداد لمجلة ماجد التي يزيد عمرها عن 40 عام، فتحولت الشخصيات بمجلة ماجد من شخصيات ورقية إلى شخصيات حية إبداعية تتحرك على شاشة قناة ماجد للأطفال، حتى أن الكبار حين مشاهدتهم قناة ماجد للأطفال يتذكرون بحنين المجلة الشهيرة التي كانت تصدر يوم الأربعاء من كل أسبوع.

تردد قناة ماجد للأطفال Majid Kids على قمر نايل سات شاهد واستمتع

النوع قناة أطفال القطاع قناة خاصة المالك شبكة أبوظبي للإعلام تاريخ التأسيس مارس 2015 تاريخ أول بث 25 سبتمبر 2015 البلد أبوظبي الإمارات العربية المتحدة اللغة العربية المقر الرسمي أبوظبي

تردد قناة ماجد للأطفال Majid Kids ومعلومات البث المباشر للقناة على نايل سات

مناطق البث الوطن العربي ساعات البث 24 ساعة/24 ساعة النايل سات التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي H

معدل الرمز: 27500

شاهد جميع فيديوهات قناة ماجد وأبرز ما قدمته على مدار السنوات السابقة



أشهر شخصيات قناة ماجد للأطفال Majid Kids نستعرض معكم بالصور والأسماء أشهر الشخصيات التي قدمتها قناة ماجد للأطفال، والتي ينتظرها عشاق القناة بشغف بالغ ومن أشهر الشخصيات شخصية ماجد، وشخصية كسلان، وشخصية النقيب خلفان، وشخصية أمونة المزيونة، وغيرها من الشخصيات العديدة التي قدمتها القناة منذ انطلاق بثها الفضائي.

Advertisements كسلان النقيب خلفان ماجد أمونة المزيونة مدرسة البنات أشهر برامج وأفلام قناة ماجد للأطفال على نايل سات

مسلسل ماجد

مسلسل كسلان

امونة المزيونة

رحلة

النقيب خلفان

مسلسل مدرسة البنات تم تقديمه عام 2015

كراملة

ماركو بولو

القوة الصغيرة

نوبوت

أبطال سباق السيارات

يا سامع الدعاء

أصدقاء الغابة

فرانكلين و الأصدقاء

المستقبل الغامض

ترانسفورمرز

راجو

أبو التنين الصغير

فطين

الأليون

المتزلجون الابطال

منصور

انا زهرة جونيور

أبطال الكرة

جيلي جام

المستكشفان

بن و عصام

دينوفروز

بستان المعرفة

غيكومان

فريق الكنغر

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في حال حدث أي تغير على تردد قناة ماجد للأطفال، سنقوم على الفور بتحديث هذا التقرير بالتردد الجديد، كما يسعدنا تلقي استفساراتكم عن أي تردد للقنوات الأخرى، كل ما عليكم هو ترك تعليق باسم القناة التي ترغبون في معرفة ترددها وسنجيب عليكم بالرد في أقرب وقت.