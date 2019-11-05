“الإشارة الأقوى” تردد قناة SBC السعودية الترفيهية الجديدة نوفمبر 2019 “عينك علينا...

8تردد قناة Sbc السعودية هي واحدة من أحدث القنوات السعودية الترفيهية التي ظهرت مؤخراً على الساحة الإعلامية، فهي قناة سعودية جديدة تقوم بعرض الأعمال الدرامية من مسلسلات وبرامج حصرية وشعار القناة “#عينك_علينا“، واستطاعت قناة أس بي سي في فترة وجيزة أن تخطف الأضواء، لتكون القناة الأكثر مشاهدة بالمملكة، كما يحرص على مشاهدة ومتابعة القناة الكثير من مواطني البلدان العربية الأخري، خاصة البلدان الخليجية.

كما استطاعت قناة SBC السعودية الترفيهية بتقنية Hd أن تجمع عشاق الأعمال الدرامية من مسلسلات أمام شاشتها، فقد جمعت جميع أفراد الأسرة لتستمتع بما تقدمه القناة من محتوى متميز يناسب جميع الفئات العمرية، وزاد من نسبة مشاهدة القناة كونها تبث محتواها على الأقمار الصناعية الأكثر مشاهدة وتغطية جغرافية للمنطقة العربية، فالقناة تبث محتواها من خلال القمر نايل سات والقمر عرب سات.

تردد قناة SBC السعودية على القمر نايل سات .. عرب سات .. بدر

وتجدر الإشارة أن عمر قناة أس بي سي قد تجاوز العام الواحد بقليل، فقد انطلق بث القناة في بداية رمضان 2018، وتحديداً يوم 15 مايو 2018، وهو اليوم الموافق الليلة الأولى لشهر رمضان 29 شعبان 1439، وتميزت قناة Sbc السعودية بمحتوى إعلامي غاية في التميز، ويتناسب محتوى القناة مع العادات والتقاليد العربية، كما يتميز ما تقدمة قناة Sbc السعودية بالتنوع الكبير في برامجها، لذلك جذبت القناة اهتمام جميع الفئات العمرية والمجتمعية بالعالم العربي بوجه عام.

رابط تردد قناة Sbc السعودية على توتير Advertisements

وتجدر الإشارة إلى ما أعلنته قناة sbc السعودية الترفيهية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي توتير عن هاشتاج يخص القناة مثل #غصب_تحبها #مستقبلنا_وصل

أحدث برامج قناة sbc السعودية

أما عن أهم البرامج التي قدمتها قناة Sbc السعودية بعد الانطلاقة الأولى لها في شهر رمضان الماضي، فقد قدمت القناة العديد من البرامج المتنوعة، فمن هذه البرامج ما هو ديني وثقافي وشبابي وأعمال درامية وبرامج تخص المرأة والطفل، ومن البرامج المميزة التي تقدمها القناة:

برنامج شير شات : فايز المالكي وحسن عسيري.

برنامج تليفزيون الواقع الرحلة 94 مع إبراهيم البكيري.

برنامج اجتماعي ” بالعكس “.

برنامج حالتنا حالة تقديم خالد الفراج.

برنامج المسابقات “جوائز السعودية”.

مسلسل الرسوم المتحركة ” أبو ملوح “.

برنامج الرسوم المتحركة أساطير ولوجي

برنامج بدون فلتر : عبد الله السدحان.

برنامج للطبخ مع بسمة ألخريجي.

تردد قناة sbc السعودية عبر الفضائيات 2019

تردد القناة القطبية معامل التصحيح معدل الترميز القمر الصناعي 12284 رأسي 3/4 27500 نايل سات 12149 أفقي 3/4 27500 عرب سات

تردد قناة Sbc على النايل سات اتش دى

القناة تبث بجودة فائقة اتش دي HD و ستحل محل قناة Al thaqafiya tv hd

التردد / 12284

معدل الترميز / 27500

الاستقطاب / افقي H

تردد قناة Sbc على نايل سات جودة عادية

القناة ستبث بجودة عادية وستحل محل قناة al thaqafiya tv

التردد / 12149

معدل الترميز / 27500

الاستقطاب / افقي H

معامل تصحيح الخطأ/ 5/6

تردد قناة Sbc على قمر بدر 26 درجة شرق القناة تبث بجودة عادية وستحل محل قناة al thakafiya tv

التردد / 12015

معدل الترميز / 27500

الاستقطاب / رأسي V

معامل تصحيح الخطأ / 5/6 تردد قناة Sbc قمر بدر 26 اتش دى Hd القناة ستبث بجودة اتش دي وستحل محل قناة al thakafiya tv hd

التردد / 11230

معدل الترميز / 27500

الاستقطاب / افقي H

معامل تصحيح الخطأ/ 5/6